Indonesia-Mozambik Segera Sepakati Perundingan Dagang

Jakarta: Upaya peningkatan ekspor produk Tanah Air terus diupayakan hingga merambah Benua Afrika. Perundingan dagang putaran dua antar pemerintah Indonesia dan Mozambik telah menghasilkan teks draf Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA).



Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan RI Ni Made Ayu Marthini, sedangkan Delegasi Mozambik dipimpin Director of National External Trade Kementerian Industri dan Perdagangan Mozambik, Amilcar Arone. Perundingan dagang ini dilaksankan di Maputo, Mozambik, pada 6-9 November 2018.

"Pertemuan berlangsung produktif dan kedua delegasi menunjukkan semangat kerja sama yang tinggi. Kedua negara juga berkomitmen menyelesaikan perundingan pada tahun ini," ujar Made melalui keterangan resmi, Senin, 12 November 2018.



Made mengungkapkan delegasi kedua negara juga membahas mengenai modalitas penurunan tarif dan berhasil menyelesaikan sebagian besar teks draf ketentuan yang mengatur keterangan asal barang (Rules of Origin/ROO).



Perundingan dagang dengan negara-negara di kawasan Afrika, lanjut Made, merupakan prioritas Pemerintah RI sebagai bagian dari kebijakan perdagangan yang lebih proaktif ke kawasan Afrika.



Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dan penjajakan ke hampir seluruh negara di benua Afrika, termasuk bagian selatan melalui SACU (Southern African Customs Union), kawasan barat melalui ECOWAS (Economic Community of West African States), dan kawasan timur melalui EAC (East African Community). Sementara di kawasan Utara, Indonesia sedang melakukan perundingan dengan Tunisia (IT-PTA) dan Maroko (IMA-PTA).



Perundingan yang saat ini dilakukan adalah dengan format PTA (Preferential Trade Agreement). Pada perjanjian ini, konsesi penurunan tarif dilakukan terbatas untuk beberapa produk yang dianggap prioritas bagi kedua negara sehingga dapat meningkatkan perdagangan kedua negara.



"PTA antara kedua negara dapat saling menguntungkan karena rata-rata tarif produk di kawasan ini cukup tinggi. Selain itu, PTA relatif dapat diselesaikan dengan cepat sehingga dapat diimplementasikan dengan cepat," tegas Made.



PTA dengan Mozambik merupakan salah satu tindak lanjut hasil pertemuan KTT Indian-Ocean Rim Association (IORA) pada Maret 2017. Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipe Jacinto Nyusi sepakat meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara.



Pada Indonesia-Africa Forum (IAF) yang berlangsung di Bali, April 2018, Menteri Perdagangan kedua negara kemudian menandatangani Pernyataan Bersama Para Menteri sekaligus meluncurkan IM-PTA dengan target diselesaikan pada akhir 2018. Beberapa sektor dari Indonesia berpotensi melakukan hubungan dagang dan investasi dengan Mozambik seperti makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, sawit serta sektor terkait infrastruktur.



"Melalui IM-PTA, kami mengharapkan hubungan perdagangan Indonesia-Mozambik semakin erat dan ekspor semakin meningkat. Kemudian secara bertahap dan pararel, investasi Indonesia di Mozambik juga meningkat, terutama setelah kedua negara sepakat menjadikan satu sama lain sebagai pintu masuk ke kawasan," ungkapnya.



Total perdagangan Indonesia-Mozambik pada 2017 tercatat sebesar USD82,2 juta, namun dengan tren pertumbuhan yang menurun sebesar 23,75 persen dalam lima tahun terakhir (2013-2017). Selama periode lima tahun tersebut, Indonesia selalu mengalami surplus dengan nilai surplus terakhir pada 2017 tercatat sebesar USD26 juta.



Pada 2017, ekspor Indonesia ke Mozambik sebesar USD54,1 juta dan impor Indonesia dari Mozambik sebesar USD28,1 juta. Selama periode Januari-Agustus 2018, ekspor Indonesia tercatat mencapai USD39,1 juta atau mengalami kenaikan 5,38 persen. Sedangkan, impor Indonesia selama periode Januari-Agustus 2018 sebesar USD23,7 juta atau meningkat 21,11 persen.



"Produk ekspor Indonesia ke Mozambik adalah minyak sawit, sabun, industrial monocarboxylic fatty acids, uncoated paper and paperboard, dan margarin. Sementara, impor Indonesia dari Mozambik adalah kacang tanah, ferro-alloys, unmanufactured tobacco, dan kapas," tandasnya.





