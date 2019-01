Menperin Jual Mobil AMMDes Rp70 Juta

Jakarta: Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memastikan mobil alat mekanis multiguna pedesaan (AMMDes) bakal memasuki produksi massal pada tahun ini. Harga satu unitnya dinilai bakal terjangkau oleh masyarakat.



Airlangga menuturkan peningkatan produktivitas dan daya saing AMMDes terus dipacu. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, kualitas unitnya juga diupayakan bersaing di pasar ekspor.

"Saat ini, AMMDes siap diproduksi sebanyak 3.000 unit, dan kami akan tingkatkan menjadi 9.000-15.000 unit per tahun. Produksi secara massal akan dimulai pada 2019," ujar Airlangga di Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.



Serangkaian uji coba telah dilakukan dalam upaya pengembangan produksi AMMDes ini. Bahkan, suku cadang dan distributor ketersediaannya cukup banyak di pasaran.



Sementara untuk harganya, kata Airlangga, AMMDes akan dibanderol sekitar Rp65 juta-Rp70 juta. Harga tersebut di luar aksesoris pendukung yang bisa digunakan sesuai kebutuhan yang diinginkan penggunanya.



"Jadi, aksesorisnya tergantung kebutuhan mereka. Misalnya, mau pakai pompa, berarti tambah Rp3 juta atau menggunakan rice milling tambah Rp7 juta," tuturnya.



Mobil pedesaan multiguna ini akan didorong menggunakan bahan bakar jenis euro2 atau Biodiesel 20. Airlangga menambahkan, PT Kiat Mahesa Wintor Indonesia (PT KMWI) selaku produsen AMMDes, telah membangun komitmen kerja sama dengan lebih dari 70 industri komponen dalam negeri untuk menjadi pemasok komponen mobil "Pak Tani" tersebut.



"Para pemasok komponen itu sebagian besar adalah industri kecil dan menengah (IKM). Saat ini, IKM yang terlibat telah mampu memproduksi 184 jenis komponen atau setara 70 persen dari nilai harga AMMDes," paparnya.



Presiden Direktur Astra Otoparts Hamdhani Dzulkarnaen mengemukakan AMMDes merupakan produk dari PT KMWI, perusahaan patungan antara PT Kiat Inovasi Indonesia (KII) dengan PT Velasto Indonesia yang merupakan anak usaha PT Astra Otoparts Tbk. Ia memastikan produksi massalnya siap dilakukan pada 2019.



"Kami siap memproduksi secara bertahap dengan mulai sebanyak 3.000 unit hingga dapat memenuhi target mencapai 15 ribu unit per tahun," ujarnya.



Permintaan AMMDes sejauh ini cukup antusias. Dia optimistis pihaknya dapat memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang diinginkan oleh para pembeli tersebut. "AMMDes ini akan diproduksi dari pabrik di Citeureup dan Klaten," ungkapnya.



Produk AMMDes dengan merek KMW ini menggunakan bahan bakar gasoline dan diesel yang memiliki sistem penggerak tunggal dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Kapasitas silinder dinilai tidak melebihi dari 700cc atau setara dengan 14-15 PK, dengan daya angkut beban mencapai 700 kg.



AMMDes KMW disiapkan dengan tiga tipe, model fix bin dengan PTO Power Take Off (PTO) mengambil tenaga dari power source dan mentransmisikannya untuk aplikasi yang lain), model fixed bin dengan didukung alat mesin pertanian, dan model flat deck atau passenger dengan PTO.



AMMDes KMW yang memiliki fasilitas integrated PTO, dapat diaplikasikan dengan alat pemecah gabah, pemutih padi, pompa irigasi, generator, dan berbagai peralatan lainnya.







