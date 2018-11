Bank Sinarmas Genjot Fee Based dari Bancassurance

Jakarta: PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) menggandeng Asuransi Simas Jiwa meluncurkan dua produk bancassurance, yakni Simas Investa Link (SIL) Dollar dan SIL Syariah. Peluncuran produk ini sebagai upaya untuk menggenjot fee based income dari bisnis bancassurance serta memenuhi kebutuhan nasabah akan ragam produk proteksi asuransi berbasis investasi (unit link).



Direktur Utama Bank Sinarmas Frenky Tirtowijoyo mengatakan Simas Investasi Link Dolar ialah produk investasi dan proteksi jiwa yang tabungannya menggunakan dolar AS. Sedangkan, untuk Simas Investasi Link syariah adalah produk investasi dan proteksi dengan‎ sistem syariah.

"Produk ini sengaja dirancang untuk entepreneur-entepreneur atau karyawan dengan level manager ke atas yang menginginkan manfaat dan proteksi. Karena kami ingin memfasilitasi nasabah perlindungan meninggal dunia dan investasi,‎" kata Frenky dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 7 November 2018.



Menurutnya, kehadiran SIL Dollar dan SIL Syariah akan semakin melengkapi ragam produk asuransi kepada masyarakat dalam jasa layanan yang dimiliki oleh Bank Sinarmas, sehingga sesuai dengan tujuan Bank Sinarmas sebagai one stop financial solution. Selain itu, produk ini diharapkan dapat meningkatkan porsi bancassurance terhadap total fee based income Bank Sinarmas.



"Porsi fee based bancasurance baru 20 persen terhadap total keseluruhan fee based. Harapan kami bisa ditingkatkan dengan produk-produk Simas Jiwa yang bisa kita dijual," jelas dia.



Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Asuransi Simas Jiwa Soegeng Wibowo mengatakan kedua produ‎k tersebut sudah mendapatkan izin dan sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian masyarakat bisa mendapatkannya langsung dengan mendatangi seluruh kantor cabang Bank Sinarmas baik konvensional maupun syariah.



"Produk SIL Dollar dan SIL Syariah ini memiliki berbagai keunggulan di antaranya bebas biaya administrasi, biaya akuisisi dan biaya asuransi sehingga tidak mengurangi premi investasi Nasabah, dan Nasabah bebas melakukan top up kapan saja," ungkap Soegeng.





(AHL)