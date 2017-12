Harga Emas Antam Menguat ke Rp627 Ribu/Gram

Jakarta: Pergerakan harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau menguat jika dibandingkan dengan perdagangan kemarin.



Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 15 Desember 2017, harga emas batangan dibanderol menguat di Rp627 ribu per gram dibandingkan harga emas sehari sebelumnya yang sempat meredup.

Sementara itu harga pembelian kembali (buy back) emas Antam diperdagangkan di level Rp549 ribu per gram atau bergerak stabil dari harga sehari sebelumnya.



Selain itu, untuk harga emas batik Indonesia hanya tersedia ukuran 10 gram dan 20 gram yang masing-masing dibanderol Rp6.361.000 dan Rp12,2 juta.



Pihak Antam mengumumkan bahwa harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan.



Adapun harga emas di PT Pos Indonesia mengacu pada harga Butik Emas LM terdekat. Selain itu, harga emas batangan sudah termasuk PPh 22 0,9 persen dengan menyertakan NPWP untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).



Seperti diketahui kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik lebih lanjut pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu terjadi karena European Central Bank (ECB) memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga tidak berubah.



Mengutip Xinhua, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari naik USD8,5 atau 0,68 persen, untuk menetap di USD1.257,10 per ons. Kenaikan suku bunga yang diumumkan pada Rabu oleh Federal Reserve AS gagal menggeser kenaikan emas berjangka, yang selanjutnya didorong oleh keputusan ECB pada Kamis.





(AHL)