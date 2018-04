Perubahan Skema Pensiunan Diharapkan Buat Masa Tua Lebih Sejahtera

Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini masih menyusun perubahan skema pemberian pensiunan pegawai negeri sipil dari pay as you go menjadi fully funded.



"Yang jelas bersama Menkeu sedang membenahi sistem pensiunan kita," kata Asman di Gedung Perkantoran BI, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.



Dalam skema fully funded, baik pemerintah maupun pegawai negeri sama-sama membayar iuran pensiun. Saat ini, pensiunan PNS menerima uang pensiun 70-75 persen dari gaji pokok terakhir. Dia mengharapkan perubahan skema ke fully funded membuat pensiunan lebih sejahtera di masa tua dari yang saat ini.



"Sekarang kan begitu dipensiunkan, turun drastis pendapatannya dari Rp40 juta sekian jadi Rp4 juta sekian. Tapi yang jelas itu buat hidup di Jakarta berat. Kita ingin perbaiki agar pensiun ASN itu betul-betul dia tidak terbebani biaya hidup," tutur politikus PAN ini.



Selain itu, skema fully-funded bertujuan untuk meringankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang membayar dana pensiuan PNS melalui sistem pay as you go.



Selama ini, iuran 4,5 persen dari gaji pokok para PNS tiap bulan yang dibayarkan dianggap tidak cukup membiayai dana pensiunan. Sehingga APBN harus terbebani untuk menutup dana yang sebesar 75 persen dari gaji pokok PNS itu.



Perbedaan utama model lama dan baru skema pensiun PNS adalah besaran iuran yang dipotong dari gaji setiap bulan. Model baru akan jauh lebih besar. Dana pensiun sepenuhnya berasal dari iuran gaji PNS. Tidak ada lagi sokongan APBN.



Data dari paparan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS Kementerian PAN-RB menyebutkan, belanja pensiun di APBN 2016 mencapai Rp103,26 triliun. Tahun ini belanja pensiun membengkak jadi Rp107,98 triliun.



Jika skema pay as you go dilaksanakan terus-menerus, pada 2074 belanja pensiun di APBN mencapai Rp248,56 triliun. Lebih jauh, dia menargetkan skema baru pembiayaan dana pensiun sudah dapat diberlakukan bagi para PNS baru mulai tahun ini.

(SAW)