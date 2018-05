Cetak Pengusaha Andal, Kahmipreneur Gandeng Tiga Lembaga

Jakarta: Kahmipreneur melanjutkan program wirausaha baru untuk mencetak pengusaha andal. Kali ini Kahmipreneur melakukan penandatangan kesepatakan (MoU) dengan tiga lembaga, yaitu Lariba Consulting, Yayasan Pesantren Enterpreneur Indonesia, dan program OK OCE.



"Ini menandakan pengembangan Kahmipreneur tidak sembarangan. Selain menciptakan pengusaha baru, MoU ini juga diharapkan menciptakan banyaknya lapangan kerja," kata Presidium KAHMI sekaligus pencetus Kahmipreneur, Kamrussammad di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa, 2 Mei 2018.

Kamrussammad menjelaskan dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sama seperti program OK OCE yang dicetuskan oleh Kahmipreneur yaitu One Kecamatan One Center Enterpreneurship (OK OCE).



"Karena memang tujuan perjanjian kerja sama ini untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam rangka pengembangan potensi, pelaksanaan program, dan kegiatan kewirausahaan di daerah," jelas Kamrussammad.



Kamrussammad kembali mengatakan, Yayasan Pesantren Enterpreneur diharapkan dapat menyediakan tempat pelatihan dan kurikulum yang dibutuhkan agar bisa menyiapkan enterpreneur aandal.



Begitu juga kerja sama yang dilakukan dengan Lariba Consulting, diharapkan bisa ikut membantu mencetak wirausaha unggul yang dapat bersaing.



"Kalau di sana kan ada fasilitas untuk pelatihan, jadi kami tidak ingin hanya sekedar melepas begitu. Tapi akan kami bimbing dan latih supaya benar-benar menjadi enterpreneur yang maju," pungkas Kamrussammad.





(HUS)