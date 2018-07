Neraca Perdagangan Diharapkan tak Terganggu Perang Dagang AS

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengevaluasi penerima Generalized System of Preferences (GSP) belum mempengaruhi perdagangan Indonesia dengan AS. Diharapkan upaya lobi yang dilakukan pemerintah bisa menghindari gangguan neraca perdagangan.



"Cara-cara ini belum tehitung sekarang, mudah-mudahan negosiasi yang dilakukan pemerintah tidak akan membuat itu terjadi," kata Kepala BPS Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Senin, 16 Juli 2018.

Total ada 3.500 produk-produk yang masuk GSP yang akan dievaluasi dalam daftar produk bebas bea masuk yang dihasilkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini dikhawatirkan bisa memicu perang dagang antara AS dengan Indonesia.



Pemerintah memang tengah melakukan lobi terhadap rencana AS yang akan mencabut bebas bea masuk terhadap beberapa produk. Langkah ini diharapkan bisa mengantisipasi keinginan Presiden AS Donald Trump yang akan meninjau ulang kerja sama perdagangan yang masih defisit.



Data BPS mencatat neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS masih surplus USD4,11 miliar selama Januari hingga Juni 2018. Jumlah ini memang lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar USD4,70 miliar.



Selain dengan AS, neraca perdagangan Indonesia juga masih surplus dengan India dan Belanda selama Januari sampai dengan Juni. Dengan India, Indonesia surplus USD3,95 miliar dan surplus sebesar USD1,33 miliar dengan Belanda.



Namun demikian, selama periode Januari sampai dengan Juni 2018, neraca perdagangan Indonesia masih mengalami defisit USD8,27 miliar dengan Tiongkok, defisit USD2,44 miliar dengan Thailand, dan defisit USD1,27 miliar dengan Australia.









(SAW)