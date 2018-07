BI Tetap Agresif Demi Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Jakarta: Bank Indonesia (BI) tetap ke arah agresif atau hawkish untuk menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas nilai tukar rupiah. Begitu juga dengan keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5,25 persen.



"Yang pertama perlu kami tegaskan bahwa stance kebijakan Bank Indonesia adalah tetap hawkish," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

Menurutnya, alasan keputusan BI untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan di 5,25 persen itu sudah tepat karena sebelumnya BI juga sudah melakukan perubahan 100 basis poin. Dengan level suku bunga ini aliran modal akan cukup kompetitif.



"Kami pandang bahwa suku bunga kebijakan kita itu sudah cukup kompetitif didalam memberikan ruangan bagi masuknya aliran modal asing," jelas dia.



Namun demikian, lanjut Perry, BI akan melakukan evaluasi setiap bulan dan mengamati faktor risiko dari dalam maupun luar negeri, terutama arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed yang diprediksi masih akan melakukan dua kali kenaikan suku bunga di tahun ini dan tiga kali kenaikan di tahun depan.



"Tentu saja kita akan pantau dari bulan ke bulannya beberapa aspek yang akan memengaruhi kenaikan Fed Funds Rate tadi," ujar dia.



Beberapa faktor eksternal yang akan menjadi perhatian BI adalah kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS yang berbanding lurus dengan dolar AS. Sejauh ini, Perry menuturkan, BI telah melakukan memperhitungkan yield dari obligasi pemerintahan Amerika selama 10 tahun dan sampai akhir tahun ini bisa naik menjadi 3,4 persen.



Selain itu, BI juga akan memperhatikan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan dampak dari ketegangan tersebut serta respons dari bank sentral Tiongkok.





(SAW)