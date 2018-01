Sebanyak 21 Perusahaan Daftar Lelang Impor Beras

Jakarta: Sejak ditugaskan untuk membuka keran impor beras maksimal 500 ribu ton, Perum Bulog langsung membuka lelang melalui website resmi Bulog untuk mencari negara penyuplai.



Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan dari lelang tersebut, terdapat 21 perusahaan dalam negeri yang mendaftar untuk melakukan impor tersebut.

"Yang masuk 21, yang memenuhi syarat administrasi sampai hari ini baru 11 perusahaan," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Januari 2018.



Djarot mengatakan, proses selanjutnya yakni bidding atau penawaran. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR. dirinya mengatakan bidding yakni untuk menentukan pihak pemasok, jumlah dan harga sudah mulai bisa dilakukan sejak Jumat, 19 Januari 2018.



Adapun untuk negara produsen sebagai importir yang telah memenuhi ketentuan di antaranya yakni Thailand, Vietnam, Pakistan, dan India.



Djarot mengatakan, apabila besok bisa dilakukan penawaran, maka pada Senin, 22 Januari 2018, Bulog bisa membuka letter of credit (LC) kesepakatan impor. Dirinya mengatakan, biasanya beras akan datang paling cepat 10-15 hari setelah proses LC.



Artinya, jika paling cepat 10 hari kerja, maka beras dengan kloter pengiiman pertama akan datang sekiranya pada 1 Februari 2018. Sebab, impor didatangkan secara bertahap. Namun, kata Djarot, semuanya sangat tergantung proses packaging, loading, serta proses pengiriman via laut.



Adapun pada pengalaman sebelumnya, 2015 proses impor hingga beras masuk ke tanah air biasanya memakan waktu satu bulan.



"Dalam teorinya, pemenang lelang akan lakukan packaging, lalu mereka harus loading kemudian mengirim. Kalau biasanya datang dari Thailand atau Vietnam, perjalanan kapal biasanya kurang lebih 5-7 hari. Jadi sejak LC 15 hari kemdian kapal pertama masuk, paling cepat 10-15 hari," jelas dia.









(SAW)