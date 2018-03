Isi Ulang Go-Pay di 7 Bank akan Kena Biaya Rp1.000

Jakarta: PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) akan membebankan biaya untuk setiap transaksi isi ulang (top up) Go-Pay. Pengenaan biaya akan mulai diterapkan pada 30 April 2018.



Berdasarkan keterangan yang diterima Medcom.id, Senin, 19 Maret 2018, pengguna Go-Pay yang melakukan isi ulang melalui tujuh bank akan dikenakan biaya sebesar Rp1.000 per transaksi.



Pengenaan biaya akan diterapkan setiap transaksi di PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Permata Tbk, PT CIMB Niaga Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).



Go-Jek menyebut, pengenaan biaya ini dimaksudkan untuk mendukung sistem pembayaran di Indonesia. Tak hanya itu, upaya ini diharapkan bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan para pengguna.







Go-Jek menambahkan, biaya saldo tetap Rp1.000 per transaksi berapa pun nominal yang diisikan oleh pengguna. Pengenaan biaya juga akan dipotong langsung dari akun tabungan nasabah tanpa mengurangi nominal yang diisi ulang pada saat top up Go-Pay.



"Biaya jasa isi saldo Go-Pay sebesar Rp1.000 akan otomatis di-debet dari rekening tabungan yang digunakan pengguna untuk melakukan transaksi isi saldo Go-Pay. Pengguna akan menerima nominal saldo Go-Pay secara utuh sesuai nominal yang diinput saat transaksi isi saldo Go-Pay," tulis Go-Jek.



Berikut pengumuman yang diterima dari Go-Jek:



Ayo dukung sistem pembayaran di Indonesia!



Tau nggak sih? Kalau GO-PAY itu nggak cuma memberikan memudahkan dan kenyamanan kamu wa??ktu bertransaksi dengan layanan GO-JEK aja loh! Tapi GO-PAY juga hadir untuk mendukung sistem pembayaran di Indonesia. Nah, untuk itu mulai tanggal 30 April 2018 nanti, isi saldo GO-PAY melalui tujuh Bank (BCA, Permata, CIMB Niaga, BTN, Mandiri, BNI dan BRI) akan dikenakan biaya jasa sebesar Rp1.000 per transaksi isi saldo.?

(AHL)