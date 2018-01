Jusuf Kalla: Impor untuk Tambah Stok Bulog

Jakarta: Pemerintah memutuskan mengimpor 500 ribu ton beras kelas medium dari Thailand serta Vietnam. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, impor beras ini untuk menambah stok nasional.



"Pemerintah tidak boleh mengambil risiko stok, cadangan tidak boleh kurang daripada satu juta," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 15 Januari 2018.

Kalla menjelaskan, total konsumsi beras satu penduduk Indonesia mencapai 114 kilogram (kg) per tahun. Hitungan ini didapat saat Kalla mengadakan demo masak di kantornya.



Jika dikali 250 juta penduduk Indonesia, total konsumsi per tahun mencapai 28 juta ton. Indonesia pun tak pernah mengekspor beras hingga saat ini. Karena, total produksi Indonesia berkisar 30 juta ton.



"Sedangkan tidak ada pernah ekspor beras, jadi produksi kita paling tinggi 30 juta ton beras, begitu sedikit ada yang jelek (kualitasnya) bisa jadi masalah," jelas Kalla.



Saat ini, BPS sedang membuat penelitian ulang terkait produksi dan konsumsi beras Indonesia. Kalla juga menegaskan, 500 ribu ton beras yang diimpor dari Thailan dan Vietnam itu diimpor oleh Bulog.



"Perlu saya luruskan juga, yang mengimpor Bulog, bukan PPI," kata dia.









(SAW)