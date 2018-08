Asosiasi Minta Harga Jual Gula Rp15 Ribu/Kg

Jakarta: Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Agus Pakpahan menilai harga jual gula di tingkat konsumen sebesar Rp12.500 per kilogram (kg) membuat petani tebu enggan menggenjot produksi. Seharusnya, harga jual gula di tingkat konsumen sebesar Rp15 ribu per kg.



"Berdasarkan studi, harga gula yang layak itu 1,6 kali harga beras, jadi jatuhnya Rp15 ribu per kg di konsumen. Kalau Rp15 ribu, harga gula petani bisa dibeli lebih mahal. Ya Rp10.500 per kg sesuai hitungan dari IPB dan lain-lain," kata Agus dalam diskusi di kantor Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Agustus 2018.

Saat ini, harga pokok pembelian (HPP) gula di tingkat petani sebesar Rp9.100 per kg. Kondisi tersebut membuat petani tak bergairah mendongkrak produksi lantaran penetapan HPP di bawah biaya produksi petani.



"Menurut perhitungan UGM, ITB, harga Rp9.100 di bawah biaya produksi. Makanya kita lihat tren dari 2008 ke sini turun terus (produksi gula dalam negeri)," ketusnya.



Rendahnya HPP, lanjutnya, membuat petani juga enggan menanam tebu. Mereka lebih memilih beralih ketimbang memaksa untuk menanam tebu dengan insentif yang didapatkan lebih rendah.



"Luas areal yang ditanami tebu petani berkurang. Kenapa? Karena insentifnya mengecil. Ini sangat rasional," ketus dia.



Agus memberi ilustrasi terhadap margin yang diterima petani tebu. Pada 2006, margin yang didapat petani bisa mencapai 80 persen. Sayangnya margin yang didapatkan kian menipis lantaran HPP yang ditetapkan semakin jauh dari harapan. Alhasil, petani tebu enggan memperluas areal pertanian.



Kondisi itu membuat produksi gula lokal kian kendur. Dia memprediksi produksi gula dalam negeri pada tahun ini sama dengan capaian tahun lalu sebesar 2,1 juta ton.



"Gula ini masih didominasi di Jawa, masih tergantung dari petani. Dugaan saya, produksi gula enggak jauh beda dari tahun lalu, sama atau bahkan menurun. Tapi mudah-mudahan tidak jauh beda dengan tahun lalu, 2,1 juta ton," pungkas Agus.





(SAW)