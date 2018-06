HKTI Gandeng Negara Asia Bangun Ketahanan Pangan

Jakarta: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) siap menyelenggarakan Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) pada 28-30 Juni 2018, di Jakarta Convention Center (JCC).



ASAFF 2018 mengusung tema Transforming Challenges into Opprotunities: Agricultural Innovation and Food Security. Ada lima program kegiatan utama, yaitu Konferensi Pangan Asia, Pameran Pertanian Asia, Forum Bisnis, Food Festival, dan Anugerah Penghargaan Inovasi Pertanian.

Ketua Umum HKTI Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan HKTI menggelar ASAFF 2018 untuk membangun kekuatan pangan dan pertanian di negara-negara Asia. Pada forum tersebut juga akan dibahas seputar inovasi teknologi pertanian.



"Melalui ajang ASAFF dan konferensi yang bicara masalah pertanian, inovasi, dan industri terkini yang berkaitan dengan ancaman food security dan water security kita harapkan bahwa kita akan menuju kepada kondisi Asia yang semakin baik,” ujar Moeldoko, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 25 Juni 2018.



Menurut Moeldoko, acara ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan HKTI sebagai mitra pemerintah terhadap target pencapaian swasembada pangan Kementerian Pertanian (Kementan) RI pada 2018.



Swasembada pangan nasional tujuan utamanya adalah guna memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pemerintah juga bercita-cita menjadi pemasok bahan pangan utama di dunia pada 2045.



Target itu dapat terwujud dengan mempertimbangkan besarnya sumber daya, termasuk keanekaragaman hayati dan ekosistem pertanian, luasnya potensi lahan subur untuk pertanian, melimpahnya tenaga kerja, tersedianya inovasi dan teknologi, serta besarnya potensi pasar dalam negeri dan internasional.



Ketua Komite Penyelenggara (Steering Committee) ASAFF, Mayjen (Purn) Bambang Budi Waluyo mengungkapkan seluruh persiapan acara termasuk konferensi telah siap dilaksanakan. Sudah ada ratusan peserta konferensi yang mendaftar baik secara langsung maupun melalui online dan media sosial kepada panitia.



Konferensi yang akan berlangsung sehari penuh pada 28 Juni 2018, menampilkan sekitar 15 pembicara yang terdiri atas pakar, pemegang kebijakan, pengusaha, dan praktisi pertanian. Salah seorang narasumber asing adalah Sazzard Parwez dari Indian Institute of Health Management Research, Jaipur India.



Pada acara tersebut, HKTI akan mengumumkan 10 penerima penghargaan HKTI Innovation Award 2018. Menurut Koordinator HKTI Innovation Award, Dr Avanti Fontana, para penerima penghargaan merupakan hasil seleksi dari puluhan peserta yang mendaftar. Proses seleksi telah berjalan sejak awal Juni oleh tim juri yang terdiri atas sejumlah pakar dan praktisi bidang inovasi pertanian.



Kemudian, pada Sabtu, 23 Juni 2018, merupakan finalisasi seleksi dan penjurian yang berlangsung di Sekretariat HKTI di Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta. Ada 67 peserta dari berbagai daerah dari 16 provinsi yang mendaftar seleksi HKTI Innovation Award 2018.







"Ada 21 peserta finalis dan 12 penilai dalam seleksi tahap II ini. Tipe inovasi peserta mencakup on-farming innovation, off-farming innovation, dan social innovation,” kata Avanti yang juga merupakan Waketum HKTI Bidang Inovasi.



Para peserta HKTI Innovation Award 2018 berasal dari berbagai latar belakang seperti para pemuda/pemudi, praktisi, akademisi, komunitas petani, guru, dan para inovator lainnya.



"Penghargaan Inovasi HKTI Tahun 2018 merupakan bentuk apresiasi inovasi kepada organisasi/tim/individu yang memiliki karya inovasi yang dihasilkan dalam kurun waktu setidaknya lima tahun terakhir (2014-2018),” kata Avanti.



Melalui ajang penghargaan karya inovasi ini, HKTI ingin mengapresiasi para inovator di berbagai sektor pertanian, yang karya inovasinya memberikan manfaat besar bagi pengembangan pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, serta memberikan solusi menghadapi tantangan yang semakin besar.



Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi Gita (082218887006), Anna (082299495389), Dita (081382975559), email: info@asaff2028.com, atau melalui website www.asaff2018.com, www.hkti.online, dan media sosial @asaff2018 @mediaHKTI.







(ROS)