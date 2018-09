Ubah Perang Dagang AS-Tiongkok jadi Peluang, bukan Ancaman

Jakarta: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia bisa mengambil peluang dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Peluang tersebut memberikan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.



"Indonesia harus dapat menjadikan perang dagang AS dan Tiongkok sebagai peluang, bukan ancaman," kata Bambang di diskusi Avengers vs Thanos: Strategi Indonesia Memenangkan Infinity War, di Jakarta, Kamis, 27 September 2018.

Bambang menuturkan Indonesia harus menjalin kerja sama yang menguntungkan di bidang ekonomi dengan negara-negara lain di Asia. Bahkan, Indonesia harusnya memperluas ekspor ke beberapa negara target baru, contohnya Afrika.



Bambang menuturkan dirinya juga cukup bertanya-tanya apa yang membuat AS mencari 'rival' di perdagangan. Padahal, imbuh dia, tanpa harus dicari, pasti saingan akan datang dengan sendirinya.



Dia menambahkan, Indonesia sebenarnya masuk dalam daftar 16 negara yang diincar AS karena memiliki surplus dengan mereka. "Ada yang harus dilakukan Indonesia, supaya saat AS meperlakukan kita seperti Tiongkok, kita sudah bisa mengantisipasinya. Dan itu bisa menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia saat ini," imbuhnya.



Yang harus dilakukan Indonesia, menurut Bambang, adalah diversifikasi ekspor. Bambang menuturkan tidak dipungkiri AS merupakan salah satu negara target utama ekspor Indonesia.



"Kita lakukan diversifikasi ekspor ke negara-negara lain, seperti ASEAN, Asia Timur, dan lain sebagainya, untuk menghindari ketergantungan kita terhadap AS. Ini mengantisipasi trade barrier yang bisa saja dilakukan AS ke kita," tukas dia.



Oleh karena itu yang perlu dilakukan Indonesia di dalam negeri adalah dengan memperkuat sumber daya manusia (SDM). Indonesia, imbuh Bambang, sebenarnya sudah diuntungkan dengan bonus demografi.









(AHL)