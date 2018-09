BI: Inflasi di Bawah 3,5% hingga Akhir 2018

Jakarta: Bank Indonesia (BI) memperkirakan laju inflasi hingga akhir 2018 berada di bawah 3,5 persen. Prediksi itu masih sesuai dengan kisaran sasaran inflasi sebesar 3,5 persen plus minus satu persen secara tahun ke tahun atau year on year (yoy).



"Untuk akhir tahun ini diperkirakan inflasinya cenderung di bawah titik tengah sasaran 3,5 persen plus minus satu persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 27 September 2018.

Berdasarkan survei pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) hingga pekan kedua September 2018, perkembangan harga tercatat deflasi 0,04 persen month to month (mtm). Bank Sentral memprediksi gerak IHK pada September pun senada, deflasi 0,04 persen (mtm).



"Bulan kemarin deflasi, bulan ini juga kami prediksi deflasi. Kami pantau minggu ketiga dan keempat ini. Tapi intinya tekanan inflasi tetap rendah," beber dia.



Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan IHK pada Agustus 2018 tercatat deflasi 0,05 persen (mtm). Angka ini lebih baik ketimbang IHK Juli 2018 yang tercatat inflasi 0,28 persen (mtm).



Terkendalinya inflasi pada Agustus 2018 bersumber dari deflasi kelompok volatile food dan administered prices, serta ditopang melambatnya inflasi inti. Perkembangan tersebut membuat inflasi secara tahunan mencapai 3,20 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan kondisi pada bulan sebelumnya sebesar 3,18 persen (yoy).



Sementara inflasi inti pada Agustus 2018 tetap terkendali sebesar 0,30 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi inti bulan sebelumnya 0,41 persen (mtm).



"Terkendalinya inflasi inti tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya," tutup Perry.





(SAW)