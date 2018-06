Kemilau Emas Antam Stabil di Rp657 Ribu/Gram

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Kamis tercatat stabil dibandingkan dengan hari sebelumnya di tengah pelemahan harga emas dunia. Hari ini, harga emas berada di posisi Rp657 ribu per gram dan harga pembelian kembali berada di posisi Rp575 ribu per gram.



Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Kamis, 7 Juni 2018, pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp620,5 ribu per gram atau setara dengan Rp6,205 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp616,4 ribu per gram atau setara dengan Rp15,41 juta.

Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp614,22 ribu per gram atau setara dengan Rp30,71 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp612 ribu per gram atau setara dengan Rp61,29 juta.





Sumber: Logam Mulia Antam



Sementara emas ukuran terbesar mendapatkan harga lebih murah. Untuk pembelian emas dengan ukuran sebesar 500 gram, harganya yaitu Rp611,1 ribu per gram atau setara dengan Rp305,5 juta. "Harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan," tulis manajemen dalam situs resmi Logam Mulia Antam.



Adapun harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Harga emas di PT Pos Indonesia mengacu pada harga Butik Emas LM terdekat. Harga emas batangan sudah termasuk PPh 22 di 0,9 persen. Sertakan NPWP untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).



Di sisi lain, emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir sedikit lebih rendah pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah awalnya naik di tengah melemahnya dolar Amerika Serikat (USD).



Sedangkan kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus, turun 80 sen AS atau 0,06 persen menjadi ditutup di USD1.301,40 per ons. Tekanan dari meningkatnya pasar saham akhirnya menekan harga emas.









(ABD)