10 Sekolah di Indonesia akan Dihujani Rp100 Juta

Jakarta: Sebanyak 10 sekolah di seluruh Indonesia akan dihujani uang senilai total Rp100 juta. Ini merupakan strategi marketing dari Tung Desem Waringin, seorang motivator, yang bertekad ingin mendidik siswa dalam mengatur keuangan sejak dini.



"10 kota di Indonesia silakan ada yang mau daftar ke saya, akan saya hujani uang dan ilmu," ujarnya di SMP Angkasa, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018.

Ia menjelaskan pendaftaran berakhir sebelum 17 Agustus 2018 yang bersamaan dengan peluncuran buku barunya bertajuk Live Revolution.



Pria yang dinobatkan sebagai the most powerful people and ideas in businessman versi majalah SWA ini telah menyiapkan dana sekitar Rp50 juta untuk dibagikan. Diperkirakan setiap satu sekolah akan digelontorkan Rp5 juta hingga Rp10 juta, tergantung tingkat kesejahteraan sekolah.



"Total kita bisa sampai Rp100 juta lebih, nanti yang dibagikan sekitar Rp50 juta. Mungkin ada yang Rp5 juta adapula yang Rp10 juta," tambah dia.



Besarnya dana tersebut ia peroleh dari hasil royalti buku yang hendak ia jual ke salah satu toko buku ternama di Indonesia.



"Itu jatah royalti yang dibayarkan di depan. Jadi satu-satunya pembicara yang bukunya belum diterbitkan tapi sudah dikasih royalti," imbuhnya.



Sebelumnya, SMP Angkasa baru saja dihujani uang dengan pecahan Rp2 ribu hingga Rp50 ribu. Total dana yang ia gunakan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp5 juta.



Dirinya pun berpesan uang-uang yang ada di tangan masyarakat dapat dialokasikan dalam tiga hal, namun yang lebih penting adalah beramal. Karena uang bisa membuat kita senang kalau tidak hanya dipakai hal yang kurang menjual.



"Jadi dengan amal ini sempat ada orang yang bilang mengasih dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh mengetahui, tapi alangkah baiknya tangan kanan memberikan tangan kiri diajak memberikan," tutupnya.









(AHL)