Mendag Ungkap Penyebab Kebijakan Harga Sembako Belum Merata

Metrotvnews.com, Bekasi: Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengakui kebijakan harga eceran tertinggi (HET) pada tiga komoditi belum merata di seluruh ritel Indonesia. Penyebabnya, pasokan tiga bahan pokok tersebut belum mencukupi di semua ritel lokal.



"Ritel yang belum itu adalah ritel yang lokal, mereka belum ada suplai," ujar Mendag kepada Metrotvnews.com saat meninjau gudang daging beku milik PT Dua Putra Perkasa Pratama di Rawa Lumbu, Bekasi, Jakarta, Jumat 28 April 2017.

Enggar menuturkan, masih ada yang menjual gula pasir dan minyak dengan harga tinggi. Sementara HET untuk gula pasir ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram (kg), minyak goreng Rp11 ribu per liter, dan daging beku Rp80 ribu per kg."Kita menemui ada yang menjual 500 gram dengan harga tinggi itu parah," tuturnya.Untuk mengatasi hal tersebut, Enggar memberikan sanksi berupa pencabutan izin suplai. Selain itu, Enggar juga meminta distributor menjembatani agar pasokan kebutuhan tiga komoditi itu berjalan lancar."Kita cabut saja izinnya. Dan kita sudah minta kepada distributor dan Aprindo untuk menyuplai dan 4 Mei kita akan melakukan dialog," ungkap dia.(AHL)