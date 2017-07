Dana Pemda yang Mengendap di Bank Rp222,6 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan mencatat dana simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan pada akhir Juni 2017 sebesar Rp222,6 triliun. Rinciannya, giro sebesar Rp140,7 triliun atau 63,2 persen, deposito sebesar Rp76,6 triliun (34,4 persen), dan tabungan sebesar Rp5,3 triliun (2,4 persen).



Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Budiarso Teguh Widodo mengungkapkan dana daerah yang mengendap (idle) di perbankan lebih tinggi Rp7,9 triliun dari posisi simpanan per Juni 2016 yang tercatat Rp214,7 triliun. Sedangkan dibandingkan posisi simpanan per Mei 2017 sebesar Rp 244,5 trliun, angkanya melorot Rp21,9 triliun.

Menurut Teguh, ada sejumlah faktor yang memengaruhi penurunan posisi simpanan pemda di perbankan. Salah satunya rendahnya realisasi pendapatan daerah dari realisasi belanja daerah pada Juni 2017. Sampai akhir Juni 2017, realisasi pendapatan daerah hanya Rp85,1 triliun."Sementara realisasi belanja daerah pada periode yang sama mencapai Rp107,04 triliun,“ kata Budiarso di Kementerian Keuangan, Senin 31 Juli 2017.Di samping itu, tambah dia, masifnya pelaksanaan program kegiatan di berbagai daerah turut berdampak terhadap peningkatan realisasi belanja daerah, baik belanja modal maupun belanja barang/jasa. Dari jumlah dana simpanan sebesar Rp222,6 triliun, posisi dana pemerintah provinsi tercatat Rp72,98 triliun. Jumlah dana simpanan pemprov per Juni 2017 diketahui lebih rendah Rp5,13 triliun dari posisi Mei 2017 sebesar Rp78,12 triliun.Sedangkan dibandingkan Juni 2016 yang tercatat Rp52,52 triliun, dana simpanan pemprov per Juni 2017 tercatat lebih tinggi sebesar Rp20,46 triliun.“Terkait dana Pemerintah Kabupaten, jumlah dana simpanan di perbankan lebih rinci per Juni 2017 sebesar Rp117,49 triliun. Bisa dibilang jumlah itu lebih rendah Rp13,7 triliun dibandingkan posisi Mei 2017 yang mencapai Rp131,2 triliun. Pun, posisi Juni 2017 tercatat lebih rendah Rp10,53 triliun dibandingkan Juni 2016 sebesar Rp128,02 triliun,“ paparnya.Menilik posisi dana simpanan pemerintah kota, jumlah agregat dana simpanan di perbankan per Juni 2017 mencapai Rp32,12 triliun. Besaran itu lebih rendah Rp3,12 triliun dari posisi Mei 2017 yang tercatat Rp35,23 triliun. Dibandingkan periode Juni 2016 sebesar Rp34,13 triliun, dana simpanan Pemkot per Juni 2017 diketahui lebih rendah Rp2,01 triliun.(ICH)