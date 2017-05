Kemiskinan, 'Kisah Klasik' yang Harus Terus Dibenahi

Metrotvews.com, Jakarta: Salah satu persoalan klasik yang harus dibenahi secara serius saat ini adalah angka kemiskinan masyarakat kota, khususnya DKI Jakarta, masih tinggi.



"Memang, jumlah penduduk miskin di Jakarta terbilang sedikit jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengategorikan angka garis kemiskinan berada di level Rp510.388 per kapita per bulan," ujar Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin 8 Mei 2017.

Namun demikian, tambah dia, harus digarisbawahi biaya hidup di ibu kota terbilang mahal. Dalam artian, kata dia, jumlah penduduk miskin di DKI kemungkinan besar jauh lebih banyak ketimbang data yang dirilis BPS. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk membenahi kemiskinan dan juga permasalahan sosial lainnya.Dia menyebutkan, pada September 2016 BPS mencatat garis kemiskinan DKI Jakarta sebesar Rp510.388 per kapita per bulan, di mana untuk garis kemiskinan makanan Rp329.644 dan bukan makanan Rp180.715 per kapita per bulan. Sepanjang 2007-2016, rata-rata proporsi pengeluaran untuk makanan penduduk Jakarta sebesar 62-66 persen sementara untuk pengeluaran nonmakanan 34-38 persen. Jumlah penduduk miskin di ibu kota berjumlah 385,84 ribu orang atau 3,75 persen.Baca:Dibandingkan dengan September 2015, jumlah penduduk miskin meningkat cukup jauh dari 368,67 ribu orang atau 3,61 persen. Meningkatnya jumlah penduduk miskin ini salah satunya dipengaruhi oleh naiknya garis kemiskinan. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama September 2015-September 2016, garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 2,02 persen dari Maret 2016-September 2016."Apa cukup hidup di Jakarta dengan pendapatan Rp500.000? Idealnya minimum biaya hidup di ibu kota adalah Rp2,5 juta untuk bisa dikatakan keluar dari level di bawah garis kemiskinan," paparnya.Dia menjelaskan, untuk dikatakan bisa hidup layak saja di Jakarta, warga setidaknya membutuhkan biaya sebesar Rp7,5 juta per bulan apabila merujuk survei lima tahunan BPS dengan Indek Harga Konsumen (IHK) tertinggi. IHK menghitung rata-rata pengeluaran untuk barang dan jasa per rumah tangga di sebuah kota.Atas dasar itu, Anies-Sandi sebagai gubernur baru harus bekerja esktra untuk meningkatkan pendapatan warga kota Jakarta.Baca:Farouk mengatakan, tingkat kesejahteraan warga DKI Jakarta bisa meningkat jika pertumbuhan ekonomi terus dipacu. Pada 2016 lalu, pertumbuhan ekonomi DKI masih stagnan di angka 5,85 persen. Meski selisih pertumbuhan ekonomi antara Jakarta dengan perekonomian nasional masih cukup lebar pada 2016, tingkat pertumbuhan ini harus didorong karena lebih rendah ketimbang 2015.Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, pemerintahan baru perlu memperhatikan beberapa faktor. Pertama, menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman. Pemerintah DKI harus terus mendorong penanaman modal baru untuk menggerakan sektor perekonomian."Caranya, menciptakan kemudahaan dalam berinvestasi seperti perizinan yang didukung dengan pengelolaan birokrasi yang melayani, akuntabel dan transparan. Hal lainnya, supremasi hukum yang tegas dan jelas sehingga birokrasi dan aparat penegak hukum yang korup bisa diminimalisasi," ujar dia.Kedua, peran pemerintah DKI Jakarta dalam melindungi dan memfasilitasi usaha kecil menengah (UKM) harus menjadi spirit birokrasi sebagai pelayan publik."Pemerintah tidak hanya memberikan karpet merah bagi pengusaha menengah dan besar, tapi harus menyokong penguatan usaha kecil dan mikro dengan menyediakan tempat usaha dan permodalan, bukan menggusur atau mengusir mereka," kata Farouk.Ia menambahkan, tugas pemerintah adalah menjamin warga mendapatkan kesempatan yang sama dalam ekonomi. Kalau peran ini lemah, atau pemerintah lebih condong ke pengusaha besar, maka persoalan kemiskinan di level bawah tidak akan selesai."Dengan memiliki akses terhadap sektor ekonomi, UKM bisa meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya terjadi perbaikan kualitas hidup," ujarnya.Ketiga, bagi warga yang berada di bawah garis kemiskinan, pemerintahan Anies-Sandi kelak harus tetap menyediakan instrumen jaring pengaman sosial dengan skema tunjangan sosial."Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris misalnya, tunjangan sosial bulanan bagi penduduk miskin tetap diberikan, karena hakikatnya negara harus hadir dan berperan dalam melindungi warga miskin," ungkap Farouk.Keempat, pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh gubernur terpilih adalah melanjutkan reformasi birokrasi agar struktur pemerintahan lebih ramping, sehingga kinerjanya efektif dan efisien. Postur birokrasi saat ini masih gemuk yang berdampak pada masih tingginya biaya rutin atau pegawai ketimbang anggaran infrastruktur dan layanan publik lainnya.Kelima, kerja sama dengan wilayah penyangga. Jakarta masih menjadi magnet bagi masyarakat urban. Kehadiran warga pendatang yang minim keahlian dan keterampilan akan menjadi beban sosial dan ekonomi bagi Jakarta.(AHL)