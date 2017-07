BI Perkirakan Pertumbuhan Kredit Juni Lebih Rendah dari Mei 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyebutkan jika pertumbuhan kredit pada Juni 2017 mengalami perlambatan. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan kredit pada Mei 2017 sebesar 8,6 persen atau mencapai Rp4.453 triliun.



"Jumlahnya ada penurunan dan kita tentu paham karena ini harga komoditas di Indonesia. Memang pada kuartal IV-2016 dan kuartal I-2017 ada perbaikan," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juli 2017.

Namun begitu pada kuartal II-2017 ini harga komoditas kembali mengalami penurunan. Akibatnya ekspansi kredit dari industri perbankan mengalami penurunan permintaan sehingga pertumbuhan kredit kembali melambat pada Juni 2017."Tapi yang kita katakan tadi secara umum komoditas ekspor Indonesia itu adalah bisa meningkat sampai 17 persen sepanjang tahun 2017. Kita harapkan penurunan harga di kuartal II bisa diimbangi dengan perbaikan di semester II ini," jelas dia.Dirinya menambahkan, koreksi harga komoditas di antara terjadi untuk harga minyak dan gas. Jika sebelumnya harga minyak diprediksi USD52 per barel untuk tahun ini dan USD55 per barel pada 2018, kini dikoreksi menjadi di kisaran USD50 per barel."Ini dalam banyak hal karena stok migas itu cukup tinggi di Amerika Serikat dan kesepakatan produksi OPEC dan Rusia utu belum tentu bisa menjaga produksi minyak sehingga akan menurunkan harganya," lanjut Agus.BI mencatat sejak Januari hingga Juni 2017 ini pertumbuhan kredit baru 2,6 persen. Padahal kredit tahun ini ditargetkan mencapai 10 sampai dengan 12 persen, sehingga bank sentral akan mengkaji ulang kemungkinan adanya penyesuaian.(SAW)