BJB Raup Laba Bersih Rp1,3 Triliun

Jakarta: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJB berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp1,3 triliun sepanjang kuartal III-2018. Capaian tersebut tumbuh 25,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,07 triliun.



Pertumbuhan laba bersih ditopang oleh penyaluran kredit yang tumbuh 5,3 persen menjadi Rp74,6 triliun. Sementara, Net Interest Income (NIM) tumbuh 4,1 persen secara tahun ke tahun (yoy) menjadi Rp4,84 triliun dan Fee Based Income tumbuh 23,2 persen menjadi Rp673 miliar.

"Biaya dana BJB turun dari 5,1 persen menjadi 4,94 persen. Penurunan dana-dana mahal itu jadi strategi kita untuk memaksimalkan nett profit," ujar Corporate Secretary BJB As'adi Budiman, di The Ritz Carlton, Kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Oktober 2018.



Hingga September 2018, BJB berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan total sebesar Rp89,5 triliun. Porsi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) BJB di level 51,8 persen, sedangkan sisanya merupakan dana mahal.



Adapun total kredit yang disalurkan BJB sepanjang kuartal III-2018 sebanyak Rp74,6 triliun. Di sisi lain, Non Performing Loan (NPL) BJB berada pada level 1,58 persen. "Rasio NPL ini lebih baik dibandingkan dengan catatan OJK mengenai NPL industri perbankan yang berada di level 2,74 persen per Agustus 2018," pungkas As'adi.





