Tiga Bank Gabung Inovasi Pembayaran Global SWIFT

Jakarta: Tiga bank yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Sinarmas Tbk bergabung dalam SWIFT Global Payment Innovation (dalam SWIFT gpi (GPI) yang merupakan suatu inisiatif inovasi pembayaran global.



Direktur Pelaksana Asia Pasifik SWIFT Eddie Haddad mengatakan, dengan menjadi bank-bank di Indonesia yang bergabung dengan SWIFT GPl, BNI, BRI dan Bank Sinarmas memastikan komitmen mereka untuk mendukung kebutuhan klien mereka yang terus berkembang di tengah salah satu negara Asean dengan kekuatan ekonomi terbesar.

"SWIFT yang merupakan korporasi global penyedia layanan olah pesan keuangan telah menjalin kerja sama dengan BNI, BRI dan Bank Sinarmas dalam SWIFT GPI. Ketiga bank tersebut bergabung dengan lebih dari 145 bank di seluruh dunia," kata dia di Hotel Grand Hyatt, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 12 Maret 2018.



Sebagai sebuah standar baru dalam pembayaran lintas negara, SWIFT GPI menghadirkan sebuah dunia baru bagi kegiatan financial perusahaan dengan memadukan layanan pelacakan pembayaran secara real-time, transparansi biaya, dan penyelesaian di hari yang sama.



Tercatat lebih dari sembilan juta pesan telah dikirimkan oleh lebih dari 35 bank yang telah bergabung dengan layanan ini dan sebagian besar transaksinya diselesaikan dalam hitungan jam, dan bahkan menit.



Dengan bergabungnya ketiga bank tersebut, Indonesia, sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN, bergabung dengan negara-negara dengan perekonomian yang kuat lainnya di wilayah ini seperti Thailand dan Singapura yang telah terlebih dahulu menerapkan layanan ini.



General Manager of International Division, BNI Henry Panjaitan mengatakan, Pemberitahuan informasi dan biaya yang lebih cepat dan transparan, serta data pengiriman uang yang dapat dilacak dan ditampilkan secara menyeluruh merupakan keunggulan lebih dari SWIFT gpi yang akan dibagikan oleh BNI.



Sementara itu, SEVP Treasury and Global Services BRI Hexana Tri Sasongko menambahkan, pihaknya sangat percaya bahwa kemajuan teknologi dapat tumbuh bersamaan dengan pengembangan bisnis BRI. Oleh karenanya inovasi teknologi akan selalu ada di dalam sistem perseroan.



"Dengan menerapkan SWIFT gpi, kami yakin kami mampu memberikan pengalaman pembayaran terbaru bagi para pelanggan kami. Hal ini akan meningkatkan nilai BRI di mata nasabah dan pemangku kepentingan kami dalam menyediakan layanan perbankan yang komperhensif," pungkasnya.





