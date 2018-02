600 Brand Kulik Branding Terbaru di WOW Brand Festive Day

Jakarta: MarkPlus Inc bakal kembali mengadakan event WOW Brand Festive Day dan Indonesia Marketeers Festival‎ 2018. Kegitan ini akan memaparkan fenomena branding terbaru di Indonesia pada tahun ini.



Founder & Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya menyatakan pada ajang WOW Brand Festive Day dan Indonesia Marketeers‎ Festival 2018 akan ada 600 brand leader dan marketing yang berkumpul. Sehingga event yang ketiga ini diperkirakan lebih meriah dibanding ajang yang sebelumnya.

"Sekitar 600 brand, ini pasti tambah meriah dari event di edisi satu dan dua, ini saya yakin yang ketiga ini lebih meriah," ungkap Hermawan, ‎ditemui dalam konferensi pers di Philip Kotler Theater Class, Eightyeight@, Kasablanka, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2018.



Menurut Hermawan, event ini menjadi ajang bagi para pemasar di Indonesia dan pestanya orang sales, service, dan promosi. Pada saat event, MarkPlus juga akan memberikan penganugerahan kepada pemenang WOW Brand. Para pemenang mengacu kepada hasil riset MarkPlus Inc yang didasarkan kepada konsep Marketing 4.0.



Pemenang brand, tutur dia, akan ditentukan oleh juri independen yang dipersiapkan pihaknya. Juri tersebut memang pakar dalam periklanan dan branding.



"Kriterianya dilihat dari apakah brand itu ada dampak atau enggak, kalau buang terlalu banyak cost (ongkos) tapi enggak ada compact (dampak) kita enggak akan menang, kalau brand itu produktif, artinya keluar biaya dan memang ada impact-nya, itu diperhitungkan," terang dia.



Lanjut Hermawan,‎ untuk event Indonesia Marketeers Festival 2018, isu yang akan diangkat, yakni terkait offline dan online branding dengan tema Brand 4.0: WOW To NOW, The Omni Way!. Tema tersebut dikemas berdasarkan isu terkini yang tengah hangat di masyarakat yakni isu disrupsi teknologi, pilkada serentak, sampai genderang pilpres yang akan digelar 2019 mendatang. Semuanya disajikan lewat konsep Entrepreneurial Marketing Compass and Canvas dan Citizen 4.0.



"Bagaimana brand seharusnya memposisikan diri mereka di era sekarang, yang sering disebut juga sebagai zaman now, tidak hanya wow tapi harus now," tukas Hermawan.





