Strategi Pemerintah dalam Mencapai Target Inklusi Keuangan 75%

Mikro Strategi Capai Inklusi Keuangan 75% di 2019 Kamis, 04 Jan 2018 22:40 Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkumpul dalam rapat koordinasi untuk membicarakan strate…

Cerdas 5 Menit Pengeluaran Kecil yang Membesar Kamis, 21 Dec 2017 09:33 Pengeluaran-pengeluaran kecil ternyata dapat menyebabkan anggaran belanja membengkak. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyiasatin…

Cerdas 5 Menit Bisakah Hanya Bergantung pada Gaji Jumat, 08 Dec 2017 09:46 Gaji tidak cukup kerap menjadi keluhan sebagian masyarakat. Bagaimana menyiasatinya? Apakah bisa hanya bergantung pada gaji?

Keluarga 4 Cara Mengelola Keuangan dengan Pasangan yang Boros Rabu, 06 Dec 2017 12:06 Dalam kebanyakan hubungan terdapat pihak yang berperan sebagai spender (pemboros) dan pihak satunya sebagai saver (penghem…

Cerdas 5 Menit Kapan Saya Bisa Kaya? Kamis, 09 Nov 2017 09:39 Cerdas 5 Menit kali ini mengangkat tema 'Kapan Saya Bisa Kaya?'. Telah hadir sebagai narasumber Independent Commisioner Ma…

Do It Bayar Utang Terus Sampai Kapan? (3) Sabtu, 04 Nov 2017 11:17 Do It episode kali ini mengangkat tema "Bayar Utang Terus Sampai Kapan?". Telah hadir Artis Mario Lawalata dan Head of S…

Do It Bayar Utang Terus Sampai Kapan? (2) Sabtu, 04 Nov 2017 11:17 Do It episode kali ini mengangkat tema "Bayar Utang Terus Sampai Kapan?". Telah hadir Artis Mario Lawalata dan Head of S…

Do It Bayar Utang Terus Sampai Kapan? (1) Sabtu, 04 Nov 2017 11:17 ?Do It episode kali ini mengangkat tema "Bayar Utang Terus Sampai Kapan?". Telah hadir Artis Mario Lawalata dan Head of …

Mikro Tingkatkan Resiliensi Ekonomi, BI Terus Kembangkan Integrasi Neraca Keuangan Rabu, 01 Nov 2017 14:56 Bank Indonesia (BI) mengembangkan integrasi neraca sistem keuangan dalam rangka meningkatkan daya tahan ekonomi terhadap guncangan…

Makro Perbedaan Kondisi Sektor Keuangan di Era Krisis 97/98 dan Sekarang Rabu, 01 Nov 2017 05:31 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan kondisi sektor keuangan Indonesia saat ini sangat jauh berbeda jika dibandingk…

Mikro Puradelta Bidik Marketing Sales Rp1,25 Triliun properti Selasa, 13 Feb 2018 21:13 Selasa, 13 Feb 2018 21:13 PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) membidik marketing sales sebesar Rp1,25 triliun pada sepanjang 2018, atau lebih rendah bila diband…

Mikro Di Depan Ratu Maxima Pemerintah Pamer Target Inklusi Keuangan hingga 75% di 2019 inklusi keuangan Selasa, 13 Feb 2018 20:33 Selasa, 13 Feb 2018 20:33 Pemerintah Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk mendorong inklusi keuangan dengan target 75 persen di 2019.

Mikro Tak Tambah Outlet, Pegadaian Fokus Tingkatkan Keagenan pegadaian Selasa, 13 Feb 2018 20:29 Selasa, 13 Feb 2018 20:29 PT Pegadaian (Persero) mengaku tidak akan menambah jumlah outlet untuk tahun ini demi mengutamakan digitalisasi yang sedang dike…

Mikro Pemerintah Beri Insentif bagi Diaspora Berpredikat Baik yang Pulang Kampung diaspora indonesia Selasa, 13 Feb 2018 20:23 Selasa, 13 Feb 2018 20:23 Pemerintah berjanji akan memberikan insentif bagi diaspora Indonesia yang rela kembali ke tanah air demi mengisi kebutuhan tenaga …

Mikro Kedatangan Beras Impor Bisa Tekan Inflasi Februari beras Selasa, 13 Feb 2018 20:14 Selasa, 13 Feb 2018 20:14 Kedatangan beras Impor dipercaya bakal menekan pergerakan inflasi di Februari.

Mikro Pegadaian Punya Bisnis Lain untuk Optimalisasi Aset pegadaian Selasa, 13 Feb 2018 20:10 Selasa, 13 Feb 2018 20:10 PT Pegadaian (Persero) mengembangkan bisnis di luar aktivitas gadai yang dilakukan oleh perusahaan.

Mikro Pos Indonesia Bidik Pertumbuhan Bisnis 45% Tahun Ini pos indonesia Selasa, 13 Feb 2018 19:35 Selasa, 13 Feb 2018 19:35 PT Pos Indonesia (Persero) membidik pertumbuhan bisnis untuk tahun ini dapat tumbuh hingga 45 persen dibandingkan tahun lalu. …

Mikro Sinar Mas Tertarik Garap Proyek MRT mrt Selasa, 13 Feb 2018 19:32 Selasa, 13 Feb 2018 19:32 Sinar Mas Land mengatakan perusahaan siap membangun rute perpanjangan Mass Rapid Transit (MRT) hingga ke Serpong, Tangerang Selata…

Mikro EPOA Tolak Diskriminasi Sawit Indonesia di Uni Eropa kelapa sawit Selasa, 13 Feb 2018 19:27 Selasa, 13 Feb 2018 19:27 Aliansi Asosiasi Industri Eropa yang tergabung dalam EPOA (European Palm Oil Alliance) bersedia membela minyak sawit Indonesia.&nb…