ISEI Dorong BPD Berperan bagi Daerah

Metrotvnews.com, Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mendorong peran dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) pembangunan perekonomian daerah. Namun pada kenyataannya para BPD belum maksimal dalam menggerakan ekonomi di daerahnya masing-masing.



Ketua Umum ISEI Muliaman D Hadad mengatakan, minimnya peran BPD dalam perekonomian daerah karena kapasitasnya yang terbatas. Untuk itu mereka disarankan bisa bekerja sama dengan ban-bank besar lainnya terutama bank dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Karena bank BUMN jaringannya luas sampai ke desa-desa dan provinsi di seluruh Indonesia, sehingga kerjasama bank BUMN dengan BPD bisa menjadi solusinya" ujarnya di kantor ISEI, Jalan Daksa IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 9 Oktober 2017.



Dirinya menambahkan, masalah yang dihadapi oleh BPD biasanya seputar keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Lebih dari itu, dengan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, BPD juga belum mampu merespons kebutuhan nasabah ditambah keterbatasan modal.



"Bagi bank BUMN penting untuk network yang lebi besar, sedangkan bagi BPD ada suntikan dana dan penambahan resources. Apalagi untuk meningkatkan inklusi keuangan karena BPD enggak punya IT yang bagus," jelas dia.



Lebih lanjut, peran BPD untuk meningkatkan inklusi keuangan juga penting dalam menyejahterakan masyarakat. Apalagi saat ini berbagai bantuan dari pemerintah disalurkan melalui nontunai yang memanfaatkan sistem perbankan.



"Malah dalam beberapa hal, BPD harus ada di garis paling depan di daerah masing-masing. Kasusnya (antar BPD) memang beda-beda sehingga perlu cara out of the box, sehingga ada terobosan untuk peningkatan kapasitas BPD," pungkasnya.





(SAW)