Aplikasi Bank Syariah Mandiri Dorong Kenaikan Transaksi

Jakarta: PT Bank Syariah Mandiri (BSM) menjelaskan aplikasi Mandiri Syariah Mobile yang telah diperbarui dapat meningkatkan transaksi perbankan dua kali lipat pada 2018.



Kenaikan transaksi akan berdampak pada peningkatan fee based income atau pendapatan non bunga bankDirektur Finance dan Strategy Ade Cahyo Nugroho menjelaskan salah satu unggulan dalam aplikasi tersebut adalah layanan pembayaran zakat menggunakan quick respond (QR)Pay.



"Upgrade aplikasi ini, tampilannya lebih bagus, nasabah bisa langsung memberikan infaq yang menggunakan mobile banking syariah," ujarnya dalam buka puasa bersama media, di Wisma Mandiri, Jakarta, Rabu, 30 Mei 201



Sementara itu, Direktur Teknologi and Operation Mandiri Syariah Achmad Syafii menjelaskan disamping memperbarui aplikasi mobile, BSM juga telah melaunching kartu kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan juga kartu berlogo Visa berteknologi chip.



Selain itu,hingga akhir 2018, target BSM menerbitkan sekitar 750 ribu berlogo GPN atau sekitar 30 persen dari total 2,5 juta kartu. Tahap pertama dikhususkan kepada nasabah yang memasuki masa berakhirnya kartu ATM.



"Secara bertahap progress penyediaan kartu debit berlogo GPN akan selesai pada 2020 untuk seluruh nasabah," imbuhnya.



Lebih lanjut, kartu berlogo GPN sesuai kebijakan pemerintah, Mandiri Syariah juga telah menyiapkan mesin ATM yang sesuai dengan standar GPN.



"Sudah lebih dari 92 persen ATM Mandiri Syariah sesuai dengan standar GPN (CHIP Ready)," tutup Syafii.

(SAW)