Menperin Airlangga: Apple akan Investasi di Indonesia

Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan perusahaan Apple.Inc yang bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan perangkat elektronik akan berinvestasi di Indonesia. Apple akan membangun pusat riset di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang.



"Apple akan membangun pusat riset di BSD," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara, dalam acara Forum Merdeka Barat bertajuk Indonesia Siap Menuju Revolusi Industri 4.0, di Gedung Serbaguna Kemenkominfo, Jakarta, Senin, 16 April 2018.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menambahkan pembangunan pusat riset tersebut menjadi yang ke tiga setelah Brasil dan Italia. "Mereka akan bangun (pusat riset) di BSD dan akan membangun tiga lagi. Ini adalah yang ketiga setelah Brasil dan Italia," ujarnya.



Selain itu, lanjut dia, rencana perusahaan yang berpusat di Silicon Valley tersebut merupakan strategi pemerintah dalam menjaga Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam bidang digital untuk berkembang di dalam negeri.



"Pemerintah akan memudahkan pekerja untuk bekerja di Indonesia, sehingga pekerja digital dapat mengembangkan skill, terutama software," tambahnya.



Lebih lanjut, pihaknya menilai dunia internasional telah melihat Indonesia sebagai the next digital hub. "Jadi pemerintah akan mendorong menjadi the next digital hub. Dunia telah melihatnya di Indonesia, itu harus kita maanfatkan," pungkasnya.



Sebelumnya, sektor industri elektronik masuk dalam lima masuk dalam lima sektor manufaktur untuk penerapan awal industri 4.0. Adapun empat sektor lainya seperti, makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, otomotif, dan kimia.



Selain itu, dalam peluncurun program Making Indonesia 4.0, bahwa lima sektor tersebut akan menjadi percontohan dalam menjalankan 10 inisiatif nasional dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia.









