Emas Dunia Terperosok Akibat Reli Ekuitas AS

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh atau terperosok pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), tertekan reli di pasar ekuitas Amerika Serikat (AS) setelah data pekerjaan negara tersebut menguat.



Mengutip Antara, Selasa, 5 Juni 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD2,00 atau 0,15 persen menjadi menetap di USD1.297,30 per ounce. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, ekonomi AS terus menambah lapangan pekerjaan pada Mei, dengan tingkat pengangguran jatuh ke terendah 18 tahun di 3,8 persen.

Data pekerjaan yang kuat mengirim pasar ekuitas AS lebih tinggi pada perdagangan Senin 4 Juni. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 187,20 poin atau 0,76 persen menjadi 24.822,41 poin pada pukul 16.46 GMT, dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq mengikuti reli Dow.







Ketika pasar ekuitas membukukan keuntungan yang tajam, logam mulia biasanya turun, karena para investor tidak selalu mencari aset-aset safe haven seperti logam mulia. Tekanan tambahan datang dari imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun yang dijadikan sebagai acuan, yang naik menjadi 2,944 pada Senin 4 Juni.



Namun, indeks dolar AS, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, mundur 0,10 persen menjadi 94,10 pada pukul 16.36 GMT, sehingga menahan kejatuhan emas lebih lanjut.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 1 sen AS atau 0,06 persen menjadi menetap di USD16,431 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli turun sebanyak USD3,2 atau 0,35 persen menjadi ditutup pada USD903,50 per ounce.









(ABD)