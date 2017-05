BUMN Marketeers Awards 2017, Dorong BUMN Semakin Kompetitif

Metrotvnews.com, Jakarta: Marketing begitu penting bagi keberlangsungan sebuah industri. Bahkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipandang tak perlu memasarkan produknya pun pada era digital ini memerlukan marketing.



Hal tersebut dikatakan oleh Founder and Chairman MarkPlus, Inc., Hermawan Kartajaya, pada sela-sela acara BUMN Marketeers Awards 2017 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Mei 2017. Hermawan menilai bahwa pemasaran dalam perusahaan BUMN akan membuatnya semakin kompetitif.



"Sangat penting sekali. Karena BUMN tidak punya kompetitor, dan sekarang BUMN kami kompetisikan. Begitu punya kompetitor, you need marketing," kata Hermawan menekankan.



Dirinya juga berharap BUMN dapat menjadi tulang punggung Indonesia. Hanya marketing, lanjut Hermawan, yang bisa membuat BUMN lebih kompetitif.



"Maka dari itu event kami ini bertujuan supaya BUMN bergairah. Semua berlomba-lomba mengenal marketing, sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa," kata Hermawan.



Acara yang diselenggarakan bersamaan dengan rangkaian The 5th Annual Jakarta Marketing Week 2017 (JMW) ini dihadiri Menteri BUMN RI Rini Soemarno. Rini mengapresiasi penganugerahan tersebut, karena dapat mendorong perusahaan BUMN menyadari pentingnya branding.



"Bahwa kita harus selalu memperbaiki diri, harus terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Harapan saya, BUMN bukan hanya mengejar keuntungan, tapi bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik dan memproduksi produk yang berkualitas tinggi," papar Rini.



Selain itu, Rini juga mengungkapkan rasa gembiranya atas terselenggaranya event yang diikuti oleh 119 BUMN dan anak perusahaan ini. Dia ingin BUMN Marketeers Awards dapat rutin dilaksanakan setiap tahun.



"Terima kasih pada Pak Hermawan (Founder and Chairman MarkPlus, Inc.) karena program ini bisa menyatukan antar BUMN. Semoga kami bisa menambah keuntungan yang tahun 2017 ini targetnya Rp250 triliun. Setelah kita untung, harus menciptakan program yang memberikan kesejahteraan. Saya harap dengan anugerah ini, BUMN semakin sadar pentingnya branding dan melayani, sehingga kita makin makmur," tuturnya.





Tak hanya itu saja, Menteri Rini juga menekankan pada perusahaan di bawah naungan BUMN untuk selalu bersinergi memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia tak bisa lepas dari BUMN.



"Coba saja kalau bangun pagi menyalakan listrik, itu penyedianya BUMN (PLN). Lalu mau minum kopi, rebus air, gas nya pakai punya BUMN. Kalau keluar rumah, pakai kendaraan, isi bensin di Pertamina. Naik kereta juga, atau telekomunikasi, jadi semua BUMN harus memberikan yang terbaik. Ini saya tekankan agar semua BUMN harus bersinergi, memperkuat diri satu sama lain untuk bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara," tegas Rini.



BUMN Marketeers Awards merupakan ajang penghargaan untuk mengapresiasi kinerja perusahaan dilihat dari sisi pemasaran yang dilakukan, mulai dari tingkat stratejik, taktik, marketing 3.0, Best of the Best, CMO of the Year, hingga ke implementasi branding campaign. Perhelatan yang mengangkat tema Menyongsong Era Ekonomi Digital ini menitikberatkan penilaian pada inovasi yang dilakukan BUMN dalam menyambut era digitalisasi.





Sementara, JMW 2017 merupakan perhelatan pemasaran akbar bagi para marketing enthusias. Acara ini akan digelar selama 7 hari dan 70 jam nonstop, yakni pada 3 hingga 9 Mei 2017.



Pada hari kedua hingga ketujuh, akan ada acara yang tak kalah menarik. Setiap harinya, event yang diselenggarakan oleh MarkPlus, Inc., akan menghadirkan berbagai komunitas yang terdiri dari para figur sosial maupun institusional yang terbukti memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dan masyarakat urban Jakarta. Antara lain Dion Wiyoko, Gibran Rakabuming, Farhan dan Yenny Wahid.





Diharapkan selama sepekan, pengunjung JMW 2017 bisa menambah pengetahuan, menyaksikan sejumlah hiburan sekaligus memperluas networking.



JMW 2017 juga menampilkan produk-produk lokal dari beberapa daerah di Indonesia, seperti Provinsi Maluku, Provinsi Lampung, Kabupaten Malang dan Kabupaten Kudus.

