Aprindo Diharapkan Jadi Acuan bagi Pasar Rakyat

Metrotvnews.com, Jakarta: Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) diharapkan mampu menjadi acuan bagi pasar tradisional atau pasar rakyat, khususnya setelah pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas kebutuhan pokok.



Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa beberapa waktu lalu pemerintah telah mengeluarkan HET untuk daging sapi, gula, dan minyak goreng, tetapi masih belum bisa menyentuh ke level pasar rakyat.

"Seperti soal gula yang ditetapkan HET-nya Rp12.500, harga di pasar masih tinggi. Para pedagang mengatakan bahwa untuk apa menjual Rp12.500 per kilogram (kg) jika dijual Rp13.500 masih lebih murah dibanding toko modern," kata Enggartiasto dikutip dari Antara, Kamis 4 Mei 2017.Enggartiasto mengatakan, Aprindo harus mampu menjadi acuan untuk harga-harga barang kebutuhan pokok, khususnya yang diatur oleh pemerintah. Diharapkan, dengan ritel-ritel modern menjual barang kebutuhan pokok tersebut sesuai dengan HET akan diikuti oleh pedagang di pasar rakyat."Itu juga terjadi dengan harga minyak goreng di pasar rakyat," kata Enggartiasto.Kemendag, beberapa waktu lalu telah memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman antara Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dengan beberapa distributor bahan kebutuhan pokok penting.Dalam kerja sama tersebut, disepakati bahwa harga eceran tertinggi untuk gula pasir Rp12.500 per kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per liter dan daging beku dengan harga maksimal Rp80.000 per kg.Sementara itu, Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan bahwa ritel modern merupakan penentu harga-harga bahan kebutuhan pokok khususnya yang diatur oleh Kementerian Perdagangan."Ritel modern jadi price leader," kata Roy.Roy menambahkan salah satu tantangan untuk menjalankan skema HET tersebut adalah terkait dengan distribusi bahan pokok tersebut khususnya untuk wilayah Indonesia bagian timur. Salah satu kendala yang dihadapi adalah soal logistik dalam menyalurkan bahan pokok tersebut.Pemerintah sesungguhnya memiliki instrumen untuk membantu alur logistic barang kebutuhan pokok tersebut. Salah satunya adalah program tol laut yang diinisiasi Presiden Joko Widodo."Kami minta Kemendag untuk difasilitasi, sudah ada kapal tol laut atau jika menggunakan kapal swasta harga angkut diturunkan," ujar Roy.Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, pada Kamis 4 Mei, harga rata-rata nasional untuk gula pasir tercatat sebesar Rp13.616 per kilogram (kg), minyak goreng curah Rp11.509 per liter dan daging sapi yang masih berada pada kisaran Rp115.231 per kg.Penerapan HET tersebut, saat ini baru diberlakukan di pasar ritel modern dan diharapkan berdampak ke pasar-pasar rakyat. Berdasarkan data IKAPPI, terdapat kurang lebih sebanyak 13.450 pasar rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.(SAW)