Menko Darmin Perkirakan Inflasi Juni Tetap Rendah

Jakarta: Menteri Koodinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan inflasi untuk bulan Juni 2018 tetap rendah meskipun pada periode tersebut ada perayaan idulfitri.



"Enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya walaupun Lebaran kemarin tapi ya bagus kan," kata Darmin ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Juni 2018.

Darmin meyakini inflasi pada Juni masih melanjutkan tren inflasi rendah yang terjadi pada beberapa bulan terakhir. Sampai akhir tahun ini ditargetkan inflasi berada di level 3,5 plus minus satu persen.



"Pokoknya sudah berapa bulan berturut-turut terendah kan. Dan ini juga masih rendah ini," kata dia.



Sebelumnya Darmin memprediksikan inflasi Juni di kisaran 0,2 sampai 0,25 persen periode month to month (mtm). Hal tersebut ditopang dengan harga komoditas seperti beras dan daging yang berada dalam kondisi stabil.



Pada Mei lalu inflasi tercatat sebesar 0,21 persen, atau naik dari inflasi April sebesar 0,10 persen karena adanya faktor bulan ramadan. Sementara secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) inflasi berada di level 3,23 persen.









(SAW)