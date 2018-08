Harga Sawit di Riau Turun

Pekanbaru: Harga tandan buah segar sawit di Riau periode 29 Agustus-4 September 2018 untuk umur 10-20 tahun tercatat Rp1.588,11 per kilogram (kg) atau mengalami penurunan Rp19,83 per kg dibandingkan seminggu sebelumnya sebesar Rp1.607,94 per kg.



"Penurunan harga tandan buah segar sawit di Riau antara lain dipicu oleh faktor internal seperti masuknya data penjualan CPO dari Sinar Mas Group setelah dua minggu tidak melakukan penjualan," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Riau Ferry HC Ernaputra di Pekanbaru dikutip dari Antara, Selasa, 28 Agustus 2018.

Menurut dia, penjualan tandan buah segar (TBS) sawit dari PT Sinar Mas Group yang rendah berpengaruh besar terhadap rata-rata harga minyak sawit mentah (CPO) Riau. Meskipun harga TBS perusahaan lain mengalami kenaikan hal ini tidak dapat mendorong kenaikan harga sawit Riau secara keseluruhan.



"Untuk harga jual CPO, dari PTPN V mengalami kenaikan sebesar Rp34,19 per kg, dari PT Asian Agri Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp30,79 per kg, PT Citra Riau Sarana mengalami kenaikan harga sebesar Rp43 per kg dan PT Musim Mas mengalami kenaikan sebesar Rp36,00 per kg dari harga minggu lalu," katanya.



Akan tetapi, katanya, harga TBS sawit Riau dari PT Astra Agro Lestari Group mengalami penurunan harga sebesar Rp45,45 per kg. Sedangkan untuk harga jual kernel dari PT Sinar Mas Group mengalami penurunan sebesar Rp126,93 per Kg dan dari PT Astra Agro Lestari Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp80 per kg, Asian Agri Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp166,42 per kg, dan PT Citra Riau Sarana mengalami kenaikan sebesar Rp 138 per kg dari harga minggu lalu.



"Faktor eksternal yang mempengaruhi turunnya harga TBS CPO Riau adalah menurunnya tingkat ekspor CPO," pungkas dia.







(SAW)