Industri Keuangan Diharapkan Siap Hadapi Persaingan di Era Digital

Jakarta: Bank Indonesia (BI) berharap industri keuangan mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan di era digital seperti sekarang. Saat ini banyak bermunculan lembaga keuangan nontradisional yang memberikan layanan di sistem pembayaran.



Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Sukarelawati Permana mengatakan ekonomi digital telah memunculkan peran-peran baru dan mendisrupsi aktivitas keuangan tradisional. Apalagi saat ini banyak bermunculan financial technology (fintech).



"Industri keuangan eksisting harus berinovasi di tengah perubahan landskap ekonomi, serta bersinergi dengan lembaga fintech. Perkembangan teknologi adalah keniscayaan, regulator akan tetap mendorong perkembangan tersebut," kata dia di Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.



Dirinya menambahkan, upaya mendorong industri fintech tetap dibarengi dengan menyiapkan mitigasi risiko dan perlindungan terhadap konsumen. BI sudah mengimplementasi ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) bagi penyelenggara fintech dari produk, layanan, teknologi maupun model bisnis.



"Sejak BI menerbitkan ketentuan untuk mendorong inovasi dan mendukung pengembangan ekonomi digital. Ketentuan berbentuk peraturan itu adalah PBI No. 18/2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No. 19/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional dan PBI No. 19/2017 tentang Teknologi Finansial," jelas dia.



Dirinya menilai, trend digitalisasi teknologi keuangan dan sistem pembayaran yang tereskalasi didorong oleh penetrasi internet dan smartphone. Sejauh ini banyak pelaku industri keuangan tradisional yang mempersepsikan bahwa perkembangan finhech sebagai ancaman.



"Digitalisasi telah mengubah sendi-sendi kehidupan. Tren digital pada sistem pembayaran telah menambah variasi model dan interaksi pembayaran serta mendorong lahirnya pemain baru," pungkasnya.

(SAW)