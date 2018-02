Harga Getah Karet Petani Masih Rendah

Mukomuko: Harga jual getah karet kualitas bersih pada tingkat petani di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sejak sepekan terakhir berkisar Rp7.000 per kilogram hingga Rp7.500 per kg, atau lebih rendah dibandingkan sebelumnya.



"Harga jual getah karet kualitas bersih masih tetap, termasuk harga jual getah karet kualitas kotor," kata Kasi Kemitraan dan Perizinan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Sudianto di Mukomuko, dikutip dari Antara, Minggu, 11 Februari 2018.

Ia mengatakan, harga jual getah karet kualitas kotor di daerah itu sejak sepekan terakhir berkisar Rp6.500 per kg hingga Rp7.400 per kg. Ia menyebutkan, harga getah karet kualitas kotor di tingkat petani Kecamatan V Koto sejak sepekan terakhir saat ini sebesar Rp6.500 per kilogram, atau mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya sebesar Rp7.000 per kg. Kemudian harga getah karet kualitas bersih di kecamatan tersebut sebesar Rp7.000 per kg, turun dibandingkan dengan harga sebelumnya sebesar Rp8.500 per kg.



"Sedangkan harga getah karet kualitas kotor dan bersih di dua kecamatan di daerah itu masih bertahan dengan harga lebih tinggi dibandingkan sebelumnya," jelas dia.



Ia mengatakan, petani di Kecamatan Air Rami menjual getah karet kualitas kotor sebesar Rp7.400 per kg dan bersih sebesar Rp7.500 per kg. Kemudian petani di Kecamatan Penarik menjual getah karet kotor sebesar Rp6.800 per kg dan karet bersih Rp7.000 per kg, naik dibandingkan sebelumnya, yakni getah karet kotor sebesar Rp6.500 per kg dan bersih Rp7.000 per kg.



Menurut dia, harga getah karet petani sebesar itu belum sepenuhnya mampu menutupi biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani untuk upah menyadap getah karet. Termasuk, lanjut dia, untuk biaya pemeliharaan dan pembelian pupuk untuk bahan penyubur tanaman karet tersebut.





