Pemerintah Diminta Kaji Penggunaan Bitcoin

Jakarta: Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) diminta untuk mengkaji penggunaan Bitcoin atau mata uang digital sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal itu menyusul nilai tukar Bitcoin yang semakin melambung di tengah nilai mata uang dolar yang terus bergerak fluktuatif.



Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan tren investasi ke depan bisa berubah sehingga pemerintah perlu melakukan kajian terhadap penggunaan mata uang digital ini.

"Ke depan tetap harus ada aturannya. Kalau enggak ada aturannya dan mereka tetap melakukannya, ke depan berarti kita enggak ikut arus dunia yang berubah. Takutnya banyak investasi orang ke sana, lalu bagaimana dong," katanya di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2017.



Perubahan tren investasi ke Bitcoin, lanjutnya, akibat mata uang dolar Amerika Serikat yang cenderung tak bisa diprediksi seiring ketidakpastian global dan sentimen Donald Trump. Sementara nilai Bitcoin terus merangkak naik akibat adanya kepercayaan di antara para pengguna mata uang digital ini.



"Kalau kita lihat dolar AS sekarang ini cenderung unpredictable lah nilainya. Jadi orang mencari alternatif lain dalam investasi. Walaupun tidak sekarang kajiannya harus tetap ada," imbuh dia.



Adapun BI dan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi regulator kebijakan penggunaan Bitcoin sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur mekanisme Bitcoin sisi e commerce.



"OJK dan BI terutama di NPG-nya kan. Aturan itu tidak atau belum ada. Mau tidak mau melibatkan Kemenkominfo. Karena ini kan virtual ya," tutup dia.



Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, BI menyatakan BitCoin dan mata uang virtual lainnya bukan alat pembayaran sah di Indonesia.



Adapun peningkatan nilai tukar mata uang digital tersebut dimulai sejak awal 2016, dengan nilai tukar berhasil menembus USD1.000 (Rp13 juta). Sejak saat itu nilai tukarnya terus meroket dan kini telah berhasil menembus angka USD4.909 atau sekitar Rp60 juta.



Meski tak diakui, penggunaan Bitcoin tetap populer di mancanegara, termasuk Indonesia karena sifatnya yang sangat praktis, tidak teregulasi oleh bank sentral, dan memiliki sistem transaksi yang aman.









(SAW)