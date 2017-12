Satgas Pangan Jambi Sidak Harga Bahan Pokok

Jambi: Satuan Tugas (Satgas) Pangan Jambi melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga bahan pokok menjelang perayaan natal dan tahun baru di pasar tradisional terbesar di daerah ini.



Tim Satgas Pangan yang diketuai langsung Kapolda Jambi turun langsung ke Pasar Angsoduo untuk mengecek harga bahan pokok menjelang Natal 2017 dan Tahun baru 2018.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M Dianto mengatakan Tim Satgas Pangan terdiri dari Pemerintah Provinsi Jambi, kepolisian, Bulog dan Balai POM Jambi itu telah turun melaksanakan sidak ke Pasar Angsoduo.



"Dari hasil pantauan di lapangan tadi, sampai dengan saat ini harga bahan pokok di Pasar Angsoduo relatif stabil, walaupun ada kenaikan harga cuma seribu sampai dua ribu rupiah," kata Sekda dikutip dari Antara, Minggu, 24 Desember 2017.



Dia mencontohkan harga ayam potong, sebelumnya Rp36 ribu per kilogram (kg), saat ini menjadi Rp37 ribu per kg, begitu pula dengan harga cabai naik Rp2.000 per kg dari hari sebelumnya. Menurut Sekda, kenaikan harga cabai merah disebabkan pasokan untuk Jambi sebagian besar didatangkan dari Pulau Jawa seperti Tegal dan Brebes.



Namun saat ini, kata Sekda, dengan jalur lalu lintas yang padat menyebabkan datang pasokan dari Pulau Jawa ke Jambi sedikit terlambat, terlebih lagi di Pelabuhan Merak saat ini sedang padat jelang hari liburan natal dan tahun baru.



"Kami tadi juga telah melakukan pengecekan, untuk harga daging di Pasar Angsoduo masih relatif stabil karena stok daging ini cukup sehingga tidak mempengaruhi harga di pasaran. Harga daging beku Rp100 ribu per kg, sedangkan daging segar diharga Rp120 ribu per kg," kata Sekda.



Selain itu, Bulog, kata Sekda, juga telah mengadakan operasi pasar dengan menempatkan mobil-mobil operasi pasar di depan Pasar Angsoduo dengan menjual bahan-bahan pokok pangan seperti beras, minyak goreng, gula, dan daging beku. Operasi pasar dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kestabilan harga di beberapa pasar di Kota Jambi.



"Pasar Angsoduo ini merupakan barometer kita di Jambi untuk harga-harga bahan pokok, jika di Pasar Angsoduo harganya stabil, otomatis harga di pasar lainnya di Kota Jambi juga stabil," katanya.



Pihaknya selaku Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi bersama kepolisian terus memantau kondisi seperti itu dalam rangka menghadapi hari-hari besar keagamaan, untuk memastikan kondisi kebutuhan pokok masyarakat dan hasilnya akan langsung disampaikan kepada pemerintah pusat.





