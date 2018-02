Proyek Infrastruktur tak Maksimal Serap Tenaga Kerja

Jakarta: Institute for Development of Economic and Finances (Indef) menilai jumlah proyek infrastruktur tak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Padahal, pembukaan lapangan kerja merupakan tujuan jangka pendek dari proyek infrastruktur.



"Pertambahan lapangan kerja dari sektor konstruksi itu minus," kata peneliti Indef Andry Satio Nugroho di Kantor Indef, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2018.

Andry menjelaskan, selama tiga tahun pertama, penambahan penduduk bekerja di era Jokowi-JK sebesar 134.592 penduduk per tahun. Dan rasio penciptaan kerja berada di angka 20,472 per satu persen pertumbuhan ekonomi.



Jumlah ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tiga tahun pertama era Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Indef mencatat, tambahan penduduk bekerja saat itu mencapai rata-rata 483.633 penduduk per tahun.



Sedangkan, rasio penciptaan kerja menyentuh angka 63,072 penduduk per satu persen pertumbuhan. Andry menegaskan, pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi program unggulan pemerintahan Jokowi-JK belum mampu meningkatkan rataan penduduk bekerja.



"Faktor terbesar yang menyebabkan hal ini terjadi adalah sektor konstruksi yang saat ini telah menjadi sektor padat modal," tegas Andry.









(AHL)