Blockchain Zoo Sasar Perbankan Swasta Nasional

Jakarta: Blockchain Zoo sebagai sebagai salah satu perusahaan IT Consultant yang memfokuskan diri terhadap pemanfaatan teknologi blockchain menyasar perbankan swasta nasional. Apalagi manfaat daripada blockchain akan mempermudah kinerja perbankan dalam mengolah data.



Chairwoman of the Board Blockchain Zoo, Pandu Sastrowardoyo mengatakan, blockchain merupakan sebuah teknologi cryptocurrency dengan sistem desentralisasi. Dengan kemudahan yang ditawarkan, blockchain mencoba untuk menjadi solusi atas permasalahan perbankan khususnya pada sistem IT.

"Blockchain Zoo akan memberikan solusi bagi pihak perbankan terkait pemanfaatan teknologi blockchain sesuai dengan kebutuhan masing-masing perbankan melalui produk masing-masing paper per bank," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu, 7 April 2018.



Dengan sistem desentralisasinya, teknologi blockchain bisa memberikan akses kepada setiap bank untuk dapat berbagi data nasabah. Data nasabah yang dimaksud antara lain berupa data finansial yang terkait dengan transaksi perbankannya, bukan data rahasia atau pribadi.



"Saat ini, Blockchain Zoo menjadi perusahaan IT pertama dan satu-satunya yang dalam jangka waktu satu tahun sudah masuk dalam daftar ‘GARDNER’ yang merupakan IT Rating global, dan itu sangat membanggakkan," jelas dia.



Untuk itu melalui Workshop Blockchain for Executive, Blockchain Zoo mulai menjajaki pasar perbankan swasta nasional. Sebelumnya, Blockchain Zoo juga telah menjalin kerja sama dengan pihak bank daerah melalui Asosiasi Perbankan Daerah (Asbanda).



Kegiatan yang dihadiri pihak executive perbankan yang antara lain Bank Indonesia, Bank DKI, BNI, BCA dan Sentral Pembayaran Indonesia (SPIN) ini diharapkan dapat menyinergikan teknologi blockchain untuk payment system dan cord banking (digital signature).





