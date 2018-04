Emas Antam Kinclong di Rp666 Ribu/Gram

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Kamis tercatat naik Rp1.000 dibandingkan dengan hari sebelumnya di posisi Rp665 ribu per gram. Hari ini, harga emas berada di posisi Rp666 ribu per gram dan harga pembelian kembali berada di posisi Rp



Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Kamis, 19 April 2018, pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp629,6 ribu per gram atau setara dengan Rp6,29 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp625,5 ribu per gram atau setara dengan Rp15,63 juta.

Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp623,3 ribu per gram atau setara dengan Rp31,16 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp622 ribu per gram atau setara dengan Rp62,20 juta.





Sementara emas ukuran terbesar mendapatkan harga lebih murah. Untuk pembelian emas dengan ukuran sebesar 500 gram, harganya yaitu Rp620,2 ribu per gram atau setara dengan Rp310,13 juta. "Harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan," tulis manajemen dalam situs resmi Logam Mulia Antam.



Adapun harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Harga emas di PT Pos Indonesia mengacu pada harga Butik Emas LM terdekat. Harga emas batangan sudah termasuk PPh 22 di 0,9 persen. Sertakan NPWP untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45 persen).



Di sisi lain, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni naik sebanyak USD4,00 atau 0,30 persen, menjadi menetap di USD1.353,50 per ounce. Pada pukul 17.24 GMT, Dow jatuh 5,87 poin atau 0,02 persen. Ketika ekuitas menurun atau kehilangan momentum, logam mulia biasanya akan naik karena permintaan safe haven.



Sedangkan perak, untuk pengiriman Mei naik 46,1 sen Amerika Serikat atau 2,75 persen, menjadi menetap di USD17,248 per ounce, tertinggi sejak akhir Januari. Platinum untuk penyerahan Juli naik USD5,8 atau 0,62 persen, menjadi ditutup pada USD945,80 per ounce.









