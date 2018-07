Menperin Minta Bunga Khusus untuk Pertukaran Mata Uang Pengusaha

Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto meminta bunga khusus untuk pertukaran mata uang (swap rate) bagi para pengusaha ekspor-impor. Hal itu sejalan dengan perkembangan gejolak mata uang dolar Amerika Serikat (USD) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.



"Dengan pertukaran mata uang yang jelas maka mereka yang punya devisa hasil ekspor bisa dengan cepat merupiahkan ekspor dan pada saat mereka butuh terhadap dolar mereka bisa cari dolar," kata dia, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Juli 2018.

Dirinya menambahkan perkembangan ekonomi global berubah begitu cepat sehingga menciptakan gejolak. Apalagi dengan perkembangan ekonomi AS dan eropa yang membaik, maka bisa terjadi arus modal keluar (capital outflow).







"Indonesia yang menggunakan rezim devisa bebas dan sekarang kita tahu di pasar modal sekitar 45 sampai 50 persen adalah investor asing sehingga ini rentan terhadap keluarnya arus modal. Oleh karena itu perlu didorong dengan pertukaran mata uang yang jelas, untuk pertukaran mata uang rupiah dalam jangka panjang," jelas dia.



Pada perdagangan Jumat pagi rupiah menghijau dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.380 per USD. USD melemah sejalan dengan langkah para investor memilah-milah sejumlah data ekonomi di Amerika Serikat.



Mengutip Yahoo Finance, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat ke level Rp14.173 per USD. Sebelumnya, nilai tukar rupiah pada perdagangan sore ditutup melemah sebanyak 33 poin dan berada di posisi Rp14.380 per USD. BI merekam mata uang rupiah melemah sebanyak 44 poin dengan berada pada Rp14.387 per USD.









(ABD)