Aturan Kawasan Tanpa Rokok Ancam Pedagang Ritel

Jakarta: Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) bisa mengancam pedagang ritel kecil. Adanya Perda KTR yang tidak bijaksana akan berimbas langsung kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan tenaga kerja.



"Rata-rata ritel kecil seperti kelontong yang sangat bergantung pada penjualan rokok. Kalau sedikit saja kebijakan yang berpengaruh pada rokok, mereka akan terkena dampaknya dan dapat meningkatkan angka kemiskinan," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 27 April 2018.

Secara nasional, jumlah tenaga kerja sektor ini mencapai lebih dari tujuh juta orang dengan dua juta di antaranya bekerja di sektor perdagangan. Bahkan penerimaan negara dari pajak rokok sebesar 5,7 persen dan cukai rokok 57 persen, sehingga target negara untuk penerimaan dari pajak Rp1.618 triliun dan cukai Rp155,4 triliun akan sulit tercapai.



"Jika benar diterapkan, dampak dari kebijakan ini akan langsung terasa. Dilihat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, produksi rokok turun cukup signifikan. Sementara untuk tahun ini, Kementerian Keuangan memprediksi produksi rokok nasional mengalami penurunan sebesar 9,8 miliar batang," jelas dia.



Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebelumnya diminta berhati-hati dalam menerapkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) dan menyusun perubahannya. Saat ini, Perda KTR Nomor 12 Tahun 2009 sedang dibahas di DPRD Kota Bogor dan revisinya tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.



"Peraturan yang dibuat jangan lah melarang, tetapi harus memberikan solusi bagi mereka yang saat ini menggantungkan hidupnya dari industri rokok. Setiap kebijakan yang berpengaruh terhadap ekonomi, apalagi terhadap rakyat kecil harus ada komunikasi intensif," pungkas Bhima.



Wakil Ketua Forum Silaturahmi Pedagang Pasar Bogor (FSPB) Amar Nasution mengaku tak setuju dengan rencana larangan pemajangan dan penjualan rokok di pasar tradisional. Untuk itu, Pemda Kota Bogor diminta mengevaluasi kembali Raperda KTR terutama berkaitan dengan potensi merusak perputaran roda ekonomi.



"Kalau untuk tidak merokok, saya setuju. Tapi kalau tidak memajang atau menjual, akan ada aktivitas ekonomi yang berpengaruh besar. Berapa persen aktivitas ekonomi di pasar tradisional yang bisa hilang kalau rokok dilarang dijual dan dipajang. Ini harus menjadi perhatian serius," kata dia.









(AHL)