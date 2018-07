BI Lihat Ada Ruang Penguatan Rupiah

Jakarta: Bank Indonesia (BI) melihat ada mata uang uang rupiah menguat lagi terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara.



Dia menjelaskan kenaikan mata uang rupiah didukung oleh arus modal yang masuk (inflows) ke Indonesia yang menunjukan tingkat kenyamanan investor yang kembali masuk.

"Iya memang (menguat), kan sudah kelihatan karena pada waktu periode goyang investor berusaha menghindari untuk investasi. Kalau kita lihat sekarang sudah mulai inflows," kata Mirza di Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.



Mirza menuturkan, investor merasa nyaman lantaran imbal hasil (yield) yang stabil dan semakin membaik. Hal itu membuat mata uang rupiah akan stabil dan menguat.



"Dia lihat yield surat utang sudah di level stabil dan bisa membaik, maka kemudian punya ekspetasi bahwa rupiahnya stabil atau menguat, dia berani masuk," jelas Mirza.



Di sisi lain, mengomentari outlook kurs rupiah terhadap dolar AS hingga akhir tahun yang dipatok Rp14.200 per USD oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat dengan Badan Anggaran tadi siang, Mirza menambahkan, yang terpenting adalah kestabilan. Dengan kurs yang stabil maka sektor riil bisa membuat budget anggaran untuk tahun anggaran 2019.



"Yang penting kurs stabil, kalau stabil sektor riil bisa membuat budget, membuat anggaran," tutup Mirza.





(SAW)