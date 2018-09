Kerugian Investasi Bodong Capai Rp105,81 Triliun

Bogor: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan kerugian masyarakat akibat kegiatan investasi bodong di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mencapai Rp105,81 triliun.



"Kerugian itu cukup besar sejak 2007 sampai 2017 mencapai Rp105,81 triliun dan kasus itu sebagian besar sudah naik sampai ke pengadilan di antaranya Pandawa Grup dan beberapa travel umrah," kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, di Bogor, dikutip dari Antara, Minggu, 30 September 2018.

OJK mengingatkan masyarakat untuk harus lebih waspada dari bujukan dan tawaran kegiatan investasi yang mengiurkan dengan keuntungan yang besar yang didapat dalam waktu singkat.



"Bagi masyarakat langkah dan strategi dan penangganan investasi bodong dengan mengenali 2L yakni pertama legal dan kedua logis," kata Tongam L Tobing.



Kemudian sifat dari masyarakat yakni keserakahan dan merasa kurang disebut menjadi salah satu faktor utama maraknya masyarakat tertipu investasi ilegal alias bodong.



Tongam menambahkan, yang paling perlu diwaspadai adalah apabila ada penawaran dan jika ada penawaran kenali 2L di mana legal artinya tanyakan izinnya, izin badan hukum dan izin kegiatan usaha.



Kemudian lihat logisnya atau rasionalkah kalau dibandingkan dengan suku bunga rata-rata bank resmi adalah lima atau enam persen per tahun. Masyrakat diminta jangan percaya kalau ada yang menawarkan bunga satu persen per hari dan 10 persen per bulan. Oleh karena itu masyarakat harus waspada jangan tergiur dengan investasi tinggi.



"Saat ini sudah banyak korban masyarakat yang menjadi korban investasi bodong atau ilegal tersebut," kata Tongam saat memberikan pelatihan kepada jurnalis se-Sumatera bagian selatan (Sumbagsel).



Kemudian ada tingkat pendidikan masyarakat juga merupakan salah satu faktor. Juga dari tingkat literasi masyarakat yang rendah ditambah masyarakat belum mengenal produk-produk keuangan secara baik.



"Nah ini tugas kita bersama, sebenarnya untuk meningkatkan literasi masyarakat agar lebih mengenal produk-produk keuangan, sehingga tidak terjebak dengan penawaran investasi bodong atau ilegal," kata Tongam L Tobing.







(SAW)