Pemerintah Operasi Pasar Stabilisasi Harga Bahan Pokok

Jakarta: Pemerintah menggencarkan operasi pasar di sejumlah daerah guna menstabilisasi barang kebutuhan pokok menjelang hari raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.



Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Wijayanti mengatakan inti dari gerakan ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat luas untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar.

"Sudah merupakan kewajiban pemerintah mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu memikirkan kondisi harga barang," kata Tjahya dalam keterangan tulisnya, Sabtu, 16 Desember 2017.



Pada hari diluncurkan gerakan tersebut yakni Kamis, 14 Desember, 11 mobil boks disalurkan ke tempat-tempat pemukiman dan strategis di mana masyarakat membutuhkan bahan pokok.



"Ini dimaksudkan agar masyarakat di wilayah pemukiman dapat langsung mengakses lokasi dengan jarak yang mudah dijangkau sehingga tidak perlu ke tempat yang jauh," ujar dia.



Menurut Tjahya, hari besar keagamaan merupakan momen potensi kenaikan permintaan. Biasanya potensi kenaikan permintaan juga diikuti oleh potensi kenaikan harga. Kenaikan ini yang harus dicegah.



"Dengan adanya gerakan stabilisasi pangan, gerakan operasi cadangan beras pemerintah ini dan operasi bahan pokok lainnya akan bisa membuat harga tertahan untuk meningkat," ucap dia.



Tjahya juga menjelaskan, dalam gerakan stabilisasi harga bapok ini beras akan dijual dengan harga Rp40 ribu per lima kilogram (kg), gula pasir Rp12.500 per kg, dan minyak goreng Rp11 ribu per liter.



"Kita akan menciptakan suasana yang aman dan tenteram sehingga saudara-saudara kita yang merayakan Natal dapat tersenyum tanpa memikirkan gejolak harga," pungkas dia.









(AHL)