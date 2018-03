Lion Air Group Hadirkan Kegiatan Pameran Perjalanan Udara

Jakarta: Lion Air Group akan menghadirkan Lion Air Group Expodition 2018 yaitu kegiatan pameran perjalanan udara di Indonesia yang pertama kalinya dilaksanakan bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BBRI) Tbk atau BRI. Acara ini berlangsung dari 16 Maret 2018 sampai 18 Maret 2018 bertempat di Main Atrium, Gandaria City, Jakarta.



Pembukaan Lion Air Group Expodition 2018 dilakukan oleh Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya, President Director Lion Air Group Edward Sirait, Direktur Konsumer BRI Handayani, dengan memainkan tifa. Tifa merupakan alat musik dari timur Indonesia yang lebih terpusat di Papua dan Maluku.

Lion Air Group Expodition 2018 mengusung konsep 'Plan and Connecting', yaitu lebih young and fresh menyediakan kemudahan bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan bisnis dan liburan semakin baik, melalui perencanaan jauh–jauh hari, memilih destinasi wisata favorit dan terbaru, waktu liburan yang tepat dengan mendapatkan harga tiket terjangkau.



Edward Sirait mengatakan pihaknya senang mengadakan program menarik yang dikenal sebagai Lion Air Group Expodition 2018 untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pilihan rute dan tujuan wisata di domestik maupun internasional.



"Kami juga menawarkan kepada millennials terutama para traveler untuk memperoleh harga tiket spesial," tutur Edward, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu, 17 Maret 2018, seraya menambahkan bahwa dalam mempermudah transaksi selama Lion Air Group Expodition 2018 digelar, pihaknya bermitra dengan BRI.



Melalui pelaksanaan pameran perjalanan ini, Lion Air Group dan BRI menawarkan kesempatan kesempatan bagi seluruh pengguna jasa Lion Air, Batik Air, Wings Air, Malindo Air dan Thai Lion Air untuk mendapatkan penawaran tiket pesawat ke kota-kota pilihan termasuk 10 destinasi 'Bali baru' di Indonesia dengan tarif yang menarik.



Adapun 10 destinasi wisata 'Bali baru' yang menjadi prioritas terdiri dari Danau Toba, Sumatera Utara; Tanjung Kelayang, Belitung; Tanjung Lesung, Banten; Kepualuan Seribu, Jakarta; Candi Borobudur, Jawa Tengah; Gunung Bromo, Tengger, Semeru, Jawa Timur; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur; Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan Morotai, Maluku Utara.



Lion Air Group Expodition 2018, menjadi salah satu bagian memperkenalkan pariwisata dalam negeri, sehingga bisa meningkatkan minat para wisatawan dalam mendapatkan pengalaman baru melalui kunjungan ke tujuan wisata yang belum pernah dikunjunginya.



Sementara itu, Handayani menambahkan, dalam rangka memperkenalkan pariwisata 'Bali baru' ini, BRI berkolaborasi dengan Lion Air Group dan Kementerian Pariwisata, bersinergi membuat suatu ajang travel fair yang dikemas dengan tajuk Lion Air Group Expodition 2018.



"Kami berharap, sinergi yang telah terjalin dengan baik antara BRI, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Lion Air Group selama ini dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan added value bagi masing-masing pihak," pungkas Handayani.





(ABD)