Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Ditargetkan Mulai Dibangun Akhir Tahun

Jakarta: Pemerintah menargetkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya bisa mulai dibangun pada akhir tahun ini. Pemerintah akan tetap mengedepankan kehati-hatian dalam pembangunan proyek tersebut.



"Maunya kita akhir tahun ini mulai, tapi kan kita enggak mau satu angka yang tidak terjangkau," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ditemui di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Senin, 19 Maret 2018.

Dirinya menambahkan, pemerintah ingin betul-betul mematangkan perencanaan pembangunan proyek tersebut. Tak ingin seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang terkendala oleh pembebasan lahan sehingga proses pembangunannya terganggu.



Budi menyebut, saat ini Japan Bank for International Coorperation (JBIC) menjadi salah satu investor yang berminat. Paling tidak dibutuhkan waktu sampai dengan tiga bulan untuk pemerintah dan JBIC mematangkan proyek ini sebelum diputuskan pembangunannya.



Hal lain yang juga menjadi pembahasan adalah kemungkinan dilakukan kerja sama Business to Business (B2B) untuk proyek ini. Dengan begitu proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tak bergantung pada kerja sama antara Government to Government (G2G).



"Kalau JBIC menawarkan suatu konsep yang baik terutama melibatkan swasta, swasta Jepang dan Indonesia ini suatu kemajuan yang luar biasa. Bisa dengan BUMN bisa dengan private Indonesia," jelas dia.





