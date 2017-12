Pupuk Kaltim Raih Proper Nasional Emas

Jakarta: PT Pupuk Kalimatan Timur (Pupuk Kaltim) meraih penghargaan Proper Emas pada ajang Penghargaan Anugerah Proper 2017. Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang berhasil meraih Proper Emas 2017.



Direktur Utama Pupuk Kaltim Bakir Pasaman menerima secara langsung penghargaan tertinggi dalam bidang Proper yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Bakir mengungkapkan bahwa Pupuk Kaltim sangat bangga atas pencapaian penghargaan Proper Emas 2017.

"Pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama solid jajaran manajemen dan seluruh karyawan Pupuk Kaltim yang selalu mengedepankan aspek continuous improvement dan inovasi dalam segala hal," kata Bakir, dalam siaran persnya, Rabu, 20 Desember 2017.



Proper Emas adalah bukti upaya berkelanjutan Pupuk Kaltim dalam bidang lingkungan, efisiensi energi serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pupuk Kaltim menjadi salah satu perusahaan dari 19 Perusahaan yang menerima Proper Emas 2017. Dengan diraihnya Propernas Emas, artinya dalam pengelolaan lingkungan, Pupuk Kaltim tidak hanya mengikuti standar-standar yang ditetapkan, tetapi telah melakukan praktek terbaik, terpadu dan berkelanjutan.



"Kami terus melakukan inovasi dalam segala bidang dan pencapaian ini merupakan bukti implementasi corporate sustainability," tambah Bakir.



Keberhasilan Pupuk Kaltim meraih Proper Emas melalui jalan yang cukup panjang, di mana sebelumnya Pupuk Kaltim meraih proper hijau sebanyak empat kali berturut-turut. Berbagai program CSR dicanangkan secara konsisten sehingga berhasil meraih Proper emas.



Pupuk Kaltim telah melakukan pendampingan dalam berbagai program CSR, utamanya dalam program CSR unggulan, yaitu Kompos Berbasis Masyarakat, Budidaya Tanaman Obat Keluarga, Better Living in Malahing, Budidaya Kerapu dan Lobster di Keramba Jaring Apung serta Inkubator Bisnis untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).



Hasil dari pendampingan tersebut, beberapa penghargaan hingga skala nasional berhasil diraih dan yang utama adalah, masyarakat dapat memiliki penghasilan sendiri dan bisa lebih mandiri dibanding sebelumnya.



"Kami secara konsisten menerapkan beyond compliance melalui program keberlanjutan yang kami laksanakan secara terus-menerus kepada masyarakat," tutur Bakir.



Proper atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Proper Emas merupakan proper terbaik, artinya perusahaan telah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan.





