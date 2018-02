BCA Targetkan KKB Tumbuh 10% Tahun Ini

Tangerang: PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menargetkan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dapat tumbuh hingga 10 persen tahun ini. Penyaluran KKB di BCA biasanya mencapai Rp80 triliun per tahunnya.



"KKB tahun ini ya diharapkan tumbuh sekitar sembilan sampai 10 persen lah," kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja ditemui di ICE BSD, Tangerang, Jumat, 9 Februari 2018.

Dirinya mengaku optimistis jika target tersebut akan mampu dicapai salah satunya didorong oleh pameran BCA Expo yang digelar 9-11 Februari. Dalam gelaran tersebut, BCA memberikan bunga cicilan spesial sebesar 3,61 persen untuk tenor 24 dan 36 bulan.



Sementara itu, Direktur BCA Finance Petrus Karim mengaku lebih optimistis dengan pertumbuhan KKB tahun ini. Paling tidak untuk tahun ini pihaknya bisa tembus Rp30 triliun sampai dengan akhir tahun ini.



"Pada prinsipnya kita membiayai semua merek mobil. Setiap bulan kami ada membiayai ada 15 ribu unit per bulan. Nominal sekitar Rp2,5 triliun per bulan, jadi tahun ini kita berharap bisa tembus Rp30 triliun," jelas dia.



Di sisi lain, kualitas kredit sektor KKB juga tergolong bagus dengan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang rendah. Saat ini NPL sektor ini hanya 0,6 persen atau di bawah NPL industri pembiayaan kendaraan bermotor.



Dalam BCA Expoversary 2018 ini, BCA melibatkan kurang lebih 22 merek kendaraan bermotor ternama. Selain kendaraan masih ada enam pengembang kakap, puluhan booth food & beverages, puluhan fashion & lifestyle, dan masih banyak lagi.





(AHL)