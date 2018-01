Kenaikan Penerima Bansos Sejalan dengan Kenaikan Kepemilikan Rekening

Jakarta: Pemerintah tahun ini memperluas penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari sebelumnya enam juta.



Namun untuk mencapai angka 10 juta, pemberian BNPT dibagi dalam lima tahap yakni tahap pertama di Januari sebesar 1,2 juta, Februari naik menjadi 3,9 juta, Maret-Juni naik menjadi 7,2 juta, Juli naik jadi sembilan juta dan Agustus-Desember barulah mencapai 10 juta.

Namun, untuk menambah jumlah penerima, Presiden Joko Widodo meminta agar hal-hal terknis yang menyangkut penyaluran tersebut hendaknya diselesaikan terlebih dahulu.



Sebab, bantuan pangan non tunai disalurkan melalui sistem kartu yang tersambung dengan rekening, di mana pencairan dari pemerintah diberikan setiap tanggal 25 per bulannya. Dalam kartu tersebut nantinya akan berisi nominal uang yang bisa dibelanjakan di warung-warung terdekat.



"Rencananya di Februari mau dinaikan dari 1,2 juta, naik 2,6 juta (jadi 3,9 juta). Tetapi ada syaratnya, 1,2 juta itu benar-benar sudah beres, artinya, keluarga miskin itu sudah dapat dia rekeningnya, kartunya. Kalau belum beres, jangan ditambah dulu," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai rapat bantuan sosial di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Januari 2018.



Untuk bulan Januari, BPNT siap disalurkan pada 1,2 juta KPM. Dari jumlah penerima tersebut, 100 ribu data masih harus diverifikasi ulang. Sementara 1,1 juta data penerima dinyatakan telah valid.



Lebih jauh, mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan, setelah pencairan di Januari, pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan penyerapannya sebelum menambah kuota di Februari.





